Il calciomercato Roma segue due talenti per il futuro del reparto offensivo Jeremy Arévalo e Said El Mala

Calciomercato Roma News: Said El Mala un fantasista per sostituire Dybala

Dopo l’ennesimo infortunio di Dybala e quello comunicato nella giornata di oggi di Leon Bailey, la squadra giallorossa deve iniziare a cercare e trovare in maniera veloce una soluzione per il suo reparto offensivo che ad oggi può contare solo su Soulé e Dovbyk, vista la bocciatura di Ferguson.

Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini però la strategia del calciomercato Roma sembra essere cambiata e Massara potrebbe provare a portare nella capitale uno o due giocatori giovani di altissimo talento che il tecnico può modellare e far crescere secondo le sue disponibilità.

Il primo nome è uno dei più seguiti in tutta Europa per l’inizio di stagione da protagonista che sta vivendo, si tratta del trequartista o esterno tedesco Said El Mala, classe 2006 di proprietà del Colonia con cui in sole 9 presenze ha già contribuito con 4 gol e 2 assist, ma soprattutto si è messo in mostra tra i grandi.

Il ragazzo viene valutato 20 milioni ma la richiesta del club tedesco potrebbe essere anche del doppio, soprattutto se l’interesse di Inter e dei top club tedeschi dovesse diventare insistente, la Roma però potrebbe convincerlo con la certezza di un ruolo importante viste le numerose assenza.

Calciomercato Roma News: Jeremy Arévalo obiettivo come nuovo bomber

Il vero e primo obiettivo del calciomercato Roma però è un altro, un talento sudamericano che è esploso questa stagione ne La Liga 2, la seconda serie spagnola, il suo nome è Jeremy Arévalo, attaccante ecuadoriano classe 2005 che milita nel Racing Santander con cui ha finora segnato 7 gol in 12 partite.

A differenza del tedesco le sue caratteristiche sono più da punta centrale dove può sfruttare al meglio la sua rapidità nello spazio mista alla sua grande presenza fisica grazie alla quale riesce spesso a trovare la via del gol anche quando marcato stretto dai difensori avversari.

Il suo prezzo attuale è di 1 milione ma è in continua crescita viste le grandi prestazioni che sta offrendo e che stanno permettendo alla sua squadra di guidare la classifica e di sognare ad un ritorno ne La Liga dopo tredici anni dopo l’ultima volta, quando però aveva subito la retrocessione.

Massara potrebbe decidere di investire una cifra che ora sembra poco sensata per il ragazzo e portarlo direttamente a Roma per unirsi a Gasperini, in caso di ritorno di Ferguson a Brighton, in alternativa i giallorossi potrebbero acquistare il ragazzo ma permettergli di terminare la stagione in spagna e completare la sua crescita.