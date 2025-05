Calciomercato Roma News: cessione vicina per Samuel Dahl

Mentre la società aspetta di sapere se la prossima stagione la squadra parteciperà alla Champions League, all’Europa League o alla Conference League, il calciomercato Roma inizia a preparare i primi colpi che verranno fatti nella sessione estiva per migliorare la rosa, renderla più competitiva e così tornare nella massima competizione europea dopo diversi anni. Sicuramente dovranno essere fatte delle cessioni, anche se non obbligatoriamente per giocatori importanti, così da aumentare le risorse a disposizione di Ghisolfi per soddisfare più richieste possibili del futuro allenatore.

Per prima cosa i giallorossi vogliono chiudere la cessione di Samuel Dahl, esterno svedese acquistato lo scorso anno per 4,5 milioni di euro, con la maglia della Roma non è quasi mai sceso in campo e quando invece ha avuto opportunità non ha convinto i suoi allenatori tanto che a gennaio è stato mandato in prestito al Benfica. Qui però ha trovato più spazio finendo per ritagliarsi anche un discreto minutaggio fornendo buone prestazioni, ora la squadra di Lisbona vorrebbe trattenerlo e offre ai giallorossi 12 milioni, una cifra già importante ma che non basta visto che la richiesta è di 15.

Calciomercato Roma News: Davide Calabria opportunità per la fascia destra

Il calciomercato Roma ha l’intenzione di rafforzare gli esterni, sia che il prossimo tecnico giochi con una difesa a 4 sia che utilizzi la difesa a 3, e se a sinistra bisognerebbe intervenire per il sostituto, su quella destra a mancare è anche il titolare visto che nelle intenzioni generali Soulé vorrebbe essere impiegato più avanti. Il giocatore che potrebbe essere una soluzione è Davide Calabria, dopo aver finito l’anno in maglia Bologna il suo contratto terminerà e si ritroverà come svincolato aprendo l’opportunità di legarsi ad altre squadre senza che queste debbano spendere per il suo cartellino.

Infine i giallorossi sono sempre alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi a Dovbyk, tra i tanti nomi fatti ce ne sono due che vengono dal nostro campionato e che piacciono a diverse squadre, il primo è Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese che è riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol in stagione. Il secondo profilo è Mateo Pellegrino, attaccante argentino di ventitré anni che a gennaio è arrivato a Parma dal Velez Sarsfield, in 12 partite ha segnato 3 gol e la sua giovane età potrebbe spingere la Roma ad investire circa 5 milioni per portarselo a casa.