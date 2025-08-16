Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Salah-Eddine piace all'Elche 16 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SI PROSEGUE PER BAILEY E ZIOLKOWSKI

La Roma continua la sua caccia a nuovi innesti utili in questo calciomercato estivo. I giallorossi inseguono un nuovo attaccante ed il nome più caldo da qualche giorno rimane quello di Leon Bailey, di proprietà dell’Aston Villa. Non convocato per la sfida contro il Newcastle, lo stesso allenatore Unai Emery ha confermato l’eventualità che il calciatore possa lasciare il club.

Nonostante l’interesse espresso nei suoi confronti dal Besiktas, stando ai rumors il giamaicano avrebbe già scelto di sposare la causa romanista. L’intenzione del direttore sportivo Massara sarebbe quella di aggiudicarsi Bailey all’inizio della prossima settimana con la formula del prestito con diritto di riscatto anche se la trattativa non è ancora conclusa.

Le cifre dell’operazione dovrebbero aggirarsi sui due milioni di euro per il prestito oneroso più i ventitre fissati per il riscatto. Tuttavia le indiscrezioni rivelano che i Villans avrebbero respinto la prima offerta della Roma e l’affare potrà essere portato avanti solo dopo l’impegno che affronteranno in campionato, visto l’inizio ufficiale della Premier League.

In difesa invece la Roma spera di mettere le mani su Jan Ziolkowski. La stampa polacca riporta però dell’irritazione manifestata dagli italiani dopo che il direttore sportivo del Legia Varsavia, il dirigente Michal Zewlakow, ha dichiarato di aver ricevuto e respinto la proposta giallorossa per il ventenne e di attendere novità al riguardo. Possibile che il passaggio di Ziolkowski non si concretizzi e che la Roma vada a trattare per un altro profilo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SALAH-EDDINE IN USCITA

Il calciomercato Roma valuta non solo nuovi rinforzi ma anche qualche cessione visto che non tutti i calciatori presenti in organico sarebbero ritenuti indispensabili dal nuovo allenatore Gasperini. In questo elenco di giocatori figura pure il nome di Anass Salah-Eddine, acquistato appena lo scorso febbraio per sistemare il reparto arretrato gestito da mister Claudio Ranieri. Dopo aver firmato fino al 2028 ed aver firmato un assist in sole tre presenze dal suo arrivo nella Capitale, il futuro dell’Olandese pare essere lontano da Trigoria.

Sulle tracce del difensore si registra la presenza di alcune squadre che militano in Eredivisie e piace pure agli spagnoli dell’Elche, che lo avrebbero appunto sondato. Il ventitreenne potrebbe dunque andare a giocare nella Liga se gli iberici riusciranno a trovare l’intesa sulla formula, si parla di prestito con diritto di riscatto da trasformare in obbligo a determinate condizioni, essendo stato pagato otto milioni di euro più due di bonus.