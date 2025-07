Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Seguito Puado dell'Espanyol 29 luglio 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TRATTATIVA IN CORSO PER ECHEVERRI

La Roma è alla ricerca di nuovi elementi da inserire nel suo organico. Una delle zone del campo in cui i giallorossi vorrebbero migliorarsi è il reparto avanzato, in particolare sulle corsie. Per questa ragione i dirigenti sono al lavoro per mettere a disposizione del Gasp, che non ha certo nascosto di dover lavorare con gli uomini contati, calciatori utili alla causa.

Un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma in questa direzione è Claudio Echeverri, trequartista naturale che può essere schierato pure come ala. Sotto contratto con il Manchester City fino a giugno del 2028, il diciannovenne era stato prelevato dal River Plate a gennaio dello scorso anno senza però poi riuscire a ritagliarsi lo spazio che ci si poteva aspettare.

Il tecnico Pep Guardiola, pur riuscendo comunque a chiudere al terzo posto in Premier League, ha infatti incontrato non poche difficoltà con la sua squadra nel corso della passata stagione e così Echeverri ha collezionato appena due apparizioni sebbene abbia segnato un gol nell’unica presenza da quarantacinque minuti fatta registrare al Mondiale per Club 2025.

Stando alle indiscrezioni emerse in queste ore, la Roma avrebbe sorpassato il Girona per ottenere Echeverri in prestito dal City in questa finestra di calciomercato. L’entourage dell’argentino avrebbe raggiunto l’intesa per il contratto che lo legherà ai capitolini a titolo temporaneo mentre rimane da capire se mister Guardiola darà il suo benestare alla partenza del classe 2006 oppure deciderà di trattenerlo per puntare su di lui nel 2025/2026.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE ANCHE PUADO

La Roma prosegue dunque la sua ricerca di giocatori offensivi a cui affidarsi dopo l’arrivo di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion. Se da un lato il nome di Fabio Silva del Wolverhampton rimane nell’elenco degli uomini seguiti dal direttore sportivo Massara per il prossimo futuro, dall’altro sembra emergere anche il profilo di un candidato che gioca invece in Spagna.

Stiamo parlando di Javi Puado, capitano dell’Espanyol a cui è legato fino al 30 giugno 2030. L’iberico sembra aver dunque deciso di vivere tutta la sua carriera con la squadra di Barcellona, nella quale è nato e poi cresciuto calcisticamente sin dalle giovanili e che ha lasciato solo un anno in prestito andando al Real Saragozza. Grazie ai 12 gol ed i 4 assist firmati nel 2024/2025 Puado ha attirato l’attenzione, secondo Leggo, e così il ventisettenne potrebbe presto vivere una nuova avventura lontano dalla Catalogna se la Roma dovesse fare sul serio per aggiudicarselo.