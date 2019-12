Calciomercato Roma news/ Smalling può restare? Pronta l’offerta per lo United

Un tema che sarà sicuramente importante per il calciomercato Roma sarà il futuro di Chris Smalling. Naturalmente non è un problema per gennaio, tuttavia la Roma sta già lavorando per provare a trattenere Smalling anche per la prossima stagione e dunque oltre la scadenza del prestito annuale del difensore inglese, arrivato a inizio campionato dal Manchester United. Dopo l’ottimo impatto con la nostra Serie A, con l’ambiente giallorosso e con la squadra di Paulo Fonseca, della quale l’inglese è subito diventato un punto di riferimento, ecco che naturalmente in casa Roma si sta già lavorando per assicurare la permanenza il più a lungo possibile di Chris Smalling in giallorosso. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta provando a blindare il difensore per evitare l’inserimento di concorrenti attirate dall’ottimo rendimento italiano di Smalling, in particolare Inter e Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ecco dunque che Petrachi avrebbe offerto già al Manchester United 13 milioni di euro più due di bonus: i Red Devils vorrebbero 20 milioni, ma la sensazione è che l’intesa si possa trovare a metà strada e la strada è tracciata con enorme anticipo, dal momento che il prestito terminerà naturalmente solo il 30 giugno prossimo. Il punto di partenza è che il giocatore è felice a Roma e vorrebbe restare: ecco perché la Roma è fiduciosa sul possibile futuro di Smalling ancora nella capitale.

