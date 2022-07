CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Solbakken per l’immediato, Celta Vigo su Villar

Calciomercato Roma news, tentativo per Solbakken

La Roma è sicuramente una delle società più attive in questa fase iniziale della sessione di calciomercato. I dirigenti giallorossi si stanno dando da fare per completare un organico in grado di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagione e tra gli elementi presi in considerazione spunta anche il nome di Ola Solbakken, di proprietà del Bodo/Glimt. Sotto contratto fino al termine dell’anno solare, Solbakken sembrava già essersi accordato con la Roma per approdare ufficialmente nella Capitale dall’1 gennaio 2023.

Tuttavia, nelle scorse ore il calciatore è stato avvistato presso l’aeroporto di Ciampino e secondo i rumors sarebbe passato dall’Italia per parlare con alcune squadre come anche il Napoli. La Roma tenterà di aggiudicarselo subito anche se il Bodo vorrebbe trattenerlo specialmente nel caso in cui dovessero qualificarsi alla Champions League una volta conclusi i turni preliminari.

Calciomercato Roma news, Villar può tornare in Spagna

I movimenti in entrata non sono in ogni caso gli unici a cui la Roma sta pensando in questi primi giorni di calciomercato estivo. I giallorossi hanno infatti bisogno di sfoltire la rosa lasciando partire qualche giocatore non considerato indispensabile per la società e per il tecnico Mourinho ed in questo elenco figura senz’altro il nome di Gonzalo Villar, dato in partenza già a gennaio. Il ventiquattrenne originario di Murcia è rientrato dal prestito al Getafe ma potrebbe tornare in Spagna visto che, secondo Estadio Deportivo, sulle sue tracce si segnalerebbe ora la presenza del Celta Vigo.

