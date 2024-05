Calciomercato Roma News/ Solet candidato per la difesa, si corre per un esterno offensivo (20 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: NELL’ASTA PER SOLET

Entra nel vivo anche il calciomercato Roma: la squadra intanto ha battuto il Genoa e deve aspettare due risultati dell’Atalanta per capire se si qualificherà in Champions League, questo potrebbe cambiare le carte in tavola circa la campagna acquisti ma è chiaro che la società si stia già muovendo, in attesa anche del nuovo direttore sportivo. Un primo elemento che sarebbe stato individuato è Oumar Solet: classe 2000, difensore centrale di grande stazza (192 centimetri), è un francese del Salisburgo che la Roma ha incrociato lo scorso anno in Europa League, evidentemente prendendo appunti ravvicinati anche se stiamo parlando di un calciatore che da tempo è entrato nel mirino dei grandi club.

Calciomercato Roma, rivoluzione con il nuovo ds Ghisolfi/ Ecco i nomi del 4-3-3 di De Rossi (17 maggio 2024)

In nazionale è chiuso da una forte concorrenza, la Francia negli ultimi anni ha sfornato difensori di livello e Didier Deschamps ha le sue gerarchie, ma le cose potrebbero cambiare in fretta; la Roma ci fa un pensierino ma dovrà vincere un’ampia concorrenza con il rischio di un’asta di calciomercato. In Serie A si è mossa l’Inter e anche il Napoli è sulle tracce di Solet; i partenopei vivono ancora nell’incertezza del nuovo allenatore, i giallorossi come detto sperano nella Champions e dunque i nerazzurri potrebbero beffare tutti. Daniele De Rossi comunque sarebbe intenzionato ad acquisire un centrale forte per sopperire all’addio di Chris Smalling, Solet nonostante la stazza è rapido e tecnico e dunque potrebbe fare comodo all’allenatore della Roma.

Calciomercato Roma News/ Piace Zhegrova per il tridente, sarà addio anche per Azmoun (13 maggio 2024)

SGARBO ALLA JUVENTUS PER LAURIENTÉ?

Dopo la partita contro il Genoa, Daniele De Rossi si è soffermato sulle domande di calciomercato: tra le altre cose ha rivelato di avere mille nomi in testa e che, soprattutto, una caratteristica che manca alla rosa della Roma è l’imprevedibilità e la qualità date da calciatori in possesso di doti nel dribbling. Chiaramente individuare un profilo da questa dichiarazione è impresa ardua, ma ci possiamo provare: la Roma per esempio potrebbe avere in mente Armand Laurienté, che è appena retrocesso con il Sassuolo. Inevitabilmente la discesa in Serie B porterà a vendere i neroverdi parecchi prezzi pregiati e l’occasione è buona. Laurienté è per ora quarto per dribbling riusciti nel nostro campionato, in testa c’è Matias Soulé che però dovrebbe fare ritorno alla Juventus e rimanerci.

Roma, Florent Ghisolfi nuovo direttore sportivo?/ In arrivo anche Burdisso! (9 maggio 2024)

Tuttavia l’incrocio con i bianconeri potrebbe essere propizio: qualche giorno fa scrivevamo infatti che Laurienté sarebbe proprio nel mirino della Vecchia Signora, di conseguenza la Roma potrebbe approfittare del rientro di Soulé alla Continassa e tentare il colpo per il francese che, appunto, vista la retrocessione del Sassuolo potrebbe arrivare a prezzo di saldo. Certamente poi la società giallorossa farà una valutazione anche sul calciomercato europeo, come detto giocatori bravi nel dribbling ci sono e magari a prezzi ancora più bassi. Vedremo, anche e soprattutto se cambieranno le stragie con l’ingresso in Champions League.











© RIPRODUZIONE RISERVATA