Calciomercato Roma news/ Sondaggio per Belotti. Juventus in pressing su Zaniolo

Dopo Nemanja Matic, il calciomercato della Roma entra nel vivo. Importanti aggiornamenti per il reparto avanzato. Goncalo Guedes non è l’unico profilo che piace a Tiago Pinto. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la dirigenza giallorossa ha effettuato un sondaggio con gli agenti di Andrea Belotti per comprenderne richieste e situazioni di mercato. L’attaccante è in scadenza con il Torino e ha già ricevuto una proposta da parte del Monaco.

Calciomercato Roma news/ Mourinho vuole Anguissa dal Napoli, Zaniolo...

Da valutare invece il futuro di Nicolò Zaniolo. Il rinnovo di contratto è in stand-by e l’attaccante piace a diversi club tra Italia e estero. La Juventus è iscritta alla corsa e Repubblica riporta importanti aggiornamenti. La Vecchia Signora, infatti, ha messo sul piatto il cartellino di Moise Kean come contropartita per abbassare il costo del classe 1999. Ricordiamo che l’ex Everton è stato proposto anche al Paris Saint-Germain in uno scambio con Leandro Paredes.

Calciomercato Roma news/ Incontro per Frattesi, per l'attacco c'è Guedes

CALCIOMERCATO ROMA: LE MOSSE DI TIAGO PINTO

Il calciomercato vede la Roma anche al lavoro per rimpolpare il centrocampo. BeIN Sports riporta un nome nuovo: parliamo di Houssem Aouar, talento di proprietà Lione. Il franco-algerino è in scadenza 2023 e potrebbe lasciare il club di Ligue 1 per una cifra accettabile. I giallorossi sono pronti ad offrire 17 milioni di euro, da battere la concorrenza del Siviglia di Monchi. Resta viva la pista Davide Frattesi, ma l’accordo resta lontano: secondo il Corriere dello Sport, il Sassuolo non abbassa le pretese per il nazionale italiano. La richiesta è di 30 milioni di euro. Qualche problema, invece, per Zeki Celik: non è ancora arrivata la fumata bianca per il laterale destro del Lille. Secondo il Corriere della Sera, l’alternativa è l’olandese Veltman del Brighton. Infine, verso l’addio Riccardo Calafiori: la Cremonese ha messo sul piatto 3 milioni di euro per il cartellino del laterale sinistro, ma va convinto il calciatore.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Spunta Cavani a costo zero. Ibanez potrebbe partire

© RIPRODUZIONE RISERVATA