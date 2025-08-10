Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Pellegrini contattato da un'inglese 10 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FRANCULINO DJU NEL MIRINO

In casa Roma prosegue la ricerca di un nuovo attaccante da acquistare entro la chiusura del calciomercato estivo. Lo stesso allenatore Gian Piero Gasperini non ha nascosto di aver chiesto alla dirigenza proprio un calciatore da aggiungere al repato avanzato nonostante sia stato preso Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion il mese scorso.

I nomi di calciatori che potrebbero essere utili allo scacchiere tattico del tecnico piemontese non mancano di certo ma secondo le ultime indiscrezioni c’è un nuovo profilo che interessa particolarmente alla Roma. Stiamo parlando di Franculino Djù, sotto contratto con il Midtjylland fino a giugno del 2029. Schierato spesso come punta centrale, all’occorrenza può agire pure come ala o da seconda punta.

Mancino naturale, il ventunenne Franculino nella nuova stagione 2025/2026 si è già distinto con i danesi avendo segnato ben cinque reti, a cui si aggiunge un assist, in appena due partite giocate in campionato ed ha siglato anche un gol nelle tre sfide disputate nei turni preliminari che offrono l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Il guineense ha iniziato la sua carriera tra i professionisti nel 2003 proprio in Danimarca, dopo aver lasciato il settore giovanile del Benfica. Se la Roma vorrà portarlo in Italia dovrà battere però la concorrenza dei tedeschi dell’RB Lipsia e degli inglesi dell’Everton, sborsando almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino così da soddisfare la richiesta dei rossoneri per i quali gioca.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PELLEGRINI SONDATO IN PREMIER

La Roma è però alle prese anche con qualche cessione in questa finestra di calciomercato. Alcuni elementi non dovrebbero essere riconfermati mentre altri potrebbero partire in caso di offerte allettanti per i loro cartellini e questo discorso potrebbe valere per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della prima squadra non vorrebbe lasciare la Capitale ma ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, ovvero a giugno 2026, e l’ipotesi per il rinnovo appare al momento ben lontana dalla sua concretizzazione.

Per questa ragione la Roma sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattativa se qualche società dovesse fare sul serio per il suo numero sette, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato sul finire della passata stagione. Stando a quanto emerso recentemente, Pellegrini sarebbe stato contattato da un club che milita in Premier League e dunque nel suo futuro ci potrebbe essere il campionato inglese dove ritroverebbe ad esempio un compagno di Nazionale come Sandro Tonali, da tempo al Newcastle. L’Azzurro valuta la proposta e ricordiamo che negli ultimi giorni era stato accostato al Crystal Palace ed al Bournemouth.