CALCIOMERCATO ROMA, DOPPIA CONFERMA

Il calciomercato Roma non è solo acquisti e cessioni, ma anche importanti conferme. Gasperini è arrivato da poco, ma naturalmente ha già le idee chiare su chi tenere e chi invece sacrificare per far quadrare il bilancio della società.

Il Gasp ha già fatto capire che Pellegrini nel suo 4-3-2-1/4-3-1-2 potrebbe risultare fondamentale nonché un valore aggiunto rispetto a queste ultime stagioni di alti e bassi, con la speranza per il centrocampista di tornare quello visto tra Sassuolo e il periodo Fonseca alla Roma.

Un altro calciatore che potrebbe spiccare il volo sotto la guida di Gasperini è Matias Soulé. Dopo un inizio difficile, complice anche il passaggio da una realtà come Frosinone alla Roma, l’argentino è cresciuto parecchio e ora spera di consacrarsi con il tecnico piemontese.

CALCIOMERCATO ROMA, ALTRO NOME DAL FLAMENGO

Il calciomercato Roma continua a guardare in casa Flamengo. Dopo il terzino Wesley che stregato Gasperini e potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 25/30 milioni di euro, i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche un suo compagno di squadra.

Si tratta di Leo Ortiz, difensore classe 1996 di nazionalità brasiliana ma con passaporto italiano, che secondo Ge.Globo costa anche lui minimo 30 milioni. La cifra non è affatto bassa, anzi, ma la società capitolina potrebbe tentare l’assalto.

L’idea potrebbe essere quella di inserirlo nella trattativa con Wesley con la speranza di abbassare il prezzo complessivo. Insomma, tutto può succedere ma il Flamengo si sta dimostrando un osso durissimo nonché una bottega cara.