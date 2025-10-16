Il calciomercato Roma ha individuato Boubakary Soumaré e Remo Freuler come possibili sostituti di Manu Koné in caso di sua cessione

Calciomercato Roma News: top club si muovono per Manu Koné

L’ottimo inizio di stagione dei giallorossi e di Gian Piero Gasperini obbliga la società a muoversi nella sessione invernale dei trasferimenti per andare a completare una rosa che in alcune zone di campo si trova ad essere un po’ corta e che con il doppio impegno rischia alla lunga di perdere dei punti.

In particolare la zona di campo dove il calciomercato Roma dovrebbe essere pronto ad investire è il centrocampo dove un acquisto sembra essere obbligatorio per il tecnico e dove potrebbe esserci c’è anche il rischio di vedere partire uno dei titolari di fronte ad offerte irrinunciabili.

Il giocatore che potrebbe lasciare in maniera inaspettata già nel calciomercato invernale è Manu Koné che già in estate era stato avvicinato da diverse squadre per fare il salto di qualità e poter puntare a qualcosa di importante già da questa stagione, in particolare si era mossa l’Inter, pronta ad offrire 40 milioni e che a gennaio vorrà riprovarci.

Il giocatore francese però sta stupendo in questo inizio di campionato e oltre ai nerazzurri potrebbero presentarsi anche altre squadre europee in particolare il Borussia Dortmund che lo vorrebbe riportare in Germania, o club come l’Aston Villa e il Manchester United che gli offrirebbero l’opportunità di giocare in Premier League. Ma visti i buoni rapporti tra i proprietari del Psg e i Friedkin la destinazione parigina potrebbe essere la più calda e concreta con sul piatto 70 milioni, fondamentali per le plusvalenze di giugno.

Calciomercato Roma News: Boubakary Soumaré e Remo Freuler i sostituti del francese

Come detto poi il calciomercato Roma ha già l’idea di aggiungere un calciatore in quella zona di campo, i nomi seguiti sono due che però con la cessione del francese potrebbero essere acquistati entrambi per coprire lo spazio lasciato libero e andare a risolvere la necessità già segnalata.

Il primo nome è quello del centrocampista francese di ventisei anni Boubakary Soumaré di proprietà del Leicester City e con il contratto in scadenza nel 2026, la richiesta delle foxes è vicina ai 10 milioni ma i giallorossi proverebbero ad abbassarla per risparmiare sul suo acquisto.

Quella che invece potrebbe essere la sua alternativa, o un’aggiunta, è una vecchia conoscenza del tecnico nei suoi anni sulla panchina dell’Atalanta, si tratta del centrocampista svizzero Remo Freuler che a trentatré anni è arrivato in scadenza di contratto con il suo club, il Bologna.

Il calciatore potrebbe costare meno di 5 milioni e porterebbe caratteristiche che nessuno degli altri centrocampisti giallorossi ha, ovvero la capacità di impostare il gioco e allo stesso tempo di inserirsi in area avversaria per contribuire in fase realizzativa.