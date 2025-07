Calciomercato Roma News: Eldor Shomurodov saluta i giallorossi, sono in corso le visite mediche con l'Istanbul Basaksehir per l'uzbeko.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SHOMURODOV SALUTA

Il calciomercato Roma saluta ufficialmente un calciatore: è notizia di queste ore che Eldor Shomurodov stia svolgendo le visite mediche con l’Istanbul Basaksehir, che dunque dopo la firma del contratto diventerà la nuova squadra di questo attaccante uzbeko che ha compiuto 30 anni da due settimane.

Si tratta di un’operazione che magari può essere considerata minore, ma in realtà importante: sappiamo bene che la Roma deve stare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario e in questo modo realizza comunque un’uscita che va a sgravare sul bilancio, anche se non è una plusvalenza.

Arrivato nel 2021 per 17,5 milioni di euro più bonus, Shomurodov lascia Trigoria per circa 5,7 milioni: si tratta infatti di un prestito oneroso da 3 milioni con un obbligo di riscatto fissato a 2,7 milioni.

Inoltre bisogna dire che la Roma è riuscita a inserire una clausola che prevede il 10% su una futura ed eventuale rivendita, anche se verosimilmente in questo caso non parleremo di grosse somme ci sarà comunque un’altra entrata nelle casse della società.

LA CARRIERA DI SHOMURODOV NELLA ROMA

Dunque cessione da parte del calciomercato Roma: quattro anni fa Eldor Shomurodov era arrivato nella capitale dopo aver giocato un anno nel Genoa, segnando 8 gol e mettendosi comunque in mostra in Serie A. José Mourinho aveva provato a renderlo un attaccante in grado di spaccare le partite dalla panchina, ma l’esperimento non aveva granchè funzionato: in una stagione mezza l’uzbeko aveva segnato appena 6 gol in 48 apparizioni, ed era stato girato in prestito allo Spezia, retrocedendo in Serie B e timbrando il cartellino in una sola occasione.

Da lì al Cagliari, di nuovo nel massimo campionato, con 3 reti; tornato alla Roma, Shomurodov sarebbe dovuto partire ma non erano arrivate offerte concrete, così è rimasto e in una stagione in cui ha avuto tre allenatori diversi ha segnato 7 gol, di gran lunga l’annata migliore per lui, ma lo spazio nella nuova squadra di Gian Piero Gasperini non c’era comunque.

Adesso dunque per Shomurodov e i giallorossi è arrivato il momento di separarsi: la Roma incasserà circa un terzo della cifra che aveva speso per acquistarlo, non un’operazione straordinaria ma in ogni caso si tratta di una cessione che libera anche un posto nella rosa, vedremo adesso in che modo la società capitolina deciderà di muoversi.