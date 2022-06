Calciomercato Roma news/ Spunta Mertens per l’attacco, idea Theate per la difesa

Diversi gli obiettivi di calciomercato della Roma di Josè Mourinho, vogliosa di interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie A dopo la vittoria della Conference League. La dirigenza giallorossa è al lavoro per consegnare allo Special One rinforzi di qualità ed esperienza, due sono già stati messi a segno: parliamo del portiere Svilar e del centrocampista Matic, a costo zero rispettivamente dal Benfica e dal Manchester United.

La dirigenza giallorossa sta monitorando diversi profili per il reparto avanzato e il nome nuovo lo fa La Gazzetta dello Sport: parliamo di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli ed è stato proposto agli uomini mercato della Roma. Tiago Pinto sta valutando la richiesta di ingaggio in relazione all’età del folletto, che ha chiesto 4 milioni di euro alla dirigenza partenopea per il rinnovo. Secondo la Rosea, per approdare alla corte di Mourinho sarebbe disposto a scendere fino a 3,5 milioni.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MOSSE DI MOU

Per quanto riguarda il reparto avanzato, la Roma è sempre più vicina a Ola Solbakken del Bodo/Glimt. L’attaccante norvegese è in scadenza di contratto a dicembre e, secondo Il Messaggero, nei prossimi due giorni è in programma un nuovo contatto per sbloccare l’operazione. I giallorossi sono pronti a pagare un piccolo indennizzo, attese novità positive a stretto giro di posta. Dalla Spagna arrivano aggiornamenti su un altro obiettivo per il pacchetto avanzato,ovvero Goncalo Guedes. Secondo El Desmarque, sul bomber portoghese del Valencia c’è anche il Wolverhampton. Per quanto concerne le uscite, invece, da registrare un interessamento per Eldor Shomurodov: secondo Il Messaggero, la Fiorentina ha chiesto informazioni sull’uzbeko ex Genoa. Infine, le ultime novità sulle mosse per la difesa: secondo Il Corriere di Bologna, Artur Theate del Bologna è al centro di una disputa di mercato tra Roma, Inter e West Ham. Ricordiamo che il belga è stato appena riscattato per 6,5 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza nel 2026.

