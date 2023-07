Calciomercato Roma News/ Spunta Renato Sanches. Per l’attacco non si molla Scamacca ma… (1 luglio 2023)

Calciomercato Roma News, piace Frattesi ma spunta anche il nome di Renato Sanches: ostacolo ingaggio

Roma pimpante sul fronte del calciomercato estivo. I giallorossi continuano ad inseguire la pista Davide Frattesi, senza timore nei confronti di Inter e Milan, che sono interessato al giocatore. Se non dovesse decollare il nome del centrocampista del Sassuolo, uno delle prima alternative considerate dalla Roma è quella di Renato Sanches. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’originale a Sky Sport, il giocatore del PSG piace molto a José Mourinho e a Tiago Pinto, che sarebbero pronti a fare le loro valutazioni.

Il club capitolino, oltretutto, aveva già fatto un tentativo per il giocatore, ma l’operazione non si era concretizzata in quanto non vi erano le condizioni. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal lauto ingaggio di Sanches, oltre 6 milioni di euro, che la Roma non può e non vuole accollarsi. Situazione non semplice, vedremo cosa accadrà.

Calciomercato Roma News, i giallorossi spingono per Gianluca Scamacca ma l’operazione è complessa. Dall’Inghilterra l’alternativa

Intanto la Roma prosegue la ricerca dell’attaccante. La formazione giallorossa vuole rinforzare il reparto offensivo dopo il brutto stop di Abraham. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Gianluca Scamacca mentre il secondo è Patson Daka. Per quanto riguarda l’ex punta del Sassuolo, ci sarebbe un’intesa di massima con il giocatore, mentre mancherebbe l’accordo con il West Ham.

L’idea di massima sarebbe quella di puntare al prestito oneroso ma squadra londinese evidentemente non è convinta. Apparentemente più semplice, invece, puntare sulla punta del Leicester, retrocesso in Championship e pronto a cedere i suoi pezzi pregiati per fare cassa. La Roma sta alla finestra, la ricerca della punta prosegue.











