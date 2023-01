CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Stallo per Smalling, ufficiale: Villar torna al Getafe

Calciomercato Roma news, sembra complicarsi il rinnovo di Smalling

La dirigenza della Roma sembra essere attiva su più fronti in questi giorni della sessione invernale di calciomercato tra movimenti in entrata ed in uscita, oltre ai rinnovi dei contratti in scadenza. Nello specifico, come recentemente spiegato anche dal general manager Tiago Pinto, i giallorossi vorrebbero prolungare il rapporto con Chris Smalling visto che al momento il termine è previsto per il 30 giugno del 2023, ovvero alla fine dell’annata calcistica in corsa. Tuttavia, dopo l’incontro avvenuto nelle scorse ore, si registra ora una fase di stallo: al giocatore sarebbe stato proposto un rinnovo biennale a 3,8 milioni di euro più bonus, ovvero meno di quanto attualmente percepito. Il centrale inglese ed il suo entourage chiederebbero dunque qualcosa in più mentre la Roma non pare intenzionata a rilanciare.

Calciomercato Roma news, la Fiorentina pensa ad Andrea Belotti

Oltre ai movimenti per sistemare e potenziare l’organico a disposizione di mister José Mourinho, in questa finestra di calciomercato invernale la Roma deve anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. In questo senso si colloca l’interesse della Fiorentina nei confronti di Andrea Belotti, arrivato in estate a parametro zero dopo aver rifiutato il rinnovo con il Torino. Alle prese con l’infortunio capitato da Arthur Cabral, e con un Jovic non sempre brillante, come spiegato da La Nazione i viola starebbero dunque pensando di provare a mettere le mani sul Gallo, che sin qui non è riuscito a ritagliarsi molto spazio nella Capitale.

Calciomercato Roma news, ufficiale il ritorno di Villar al Getafe

Nel frattempo la Roma ha completato un’operazione di calciomercato in uscita accordandosi con il Getafe per il nuovo ritorno in prestito di Gonzalo Villar. Dopo la prima stagione trascorsa con scarso successo alla Sampdoria, lo spagnolo, sotto contratto fino al giugno del 2024, torna dunque in patria per giocare con la squadra che lo aveva accolto anche nella seconda parte dell’anno passato: come riporta Tele Radio Stereo, il ventiquattrenne dovrà essere riscattato in caso di raggiungimento della salvezza in campionato e una volta raggiunto pure il 50% delle presenze a disposizione da qui a giugno.

