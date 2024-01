Calciomercato Roma News/ Stretta per Baldanzi, ma la chiave non sarà Belotti (oggi 25 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PER BALDANZI SI STRINGE

In queste ore si sta animando anche il calciomercato Roma: il nome caldo sul piatto è quello di Tommaso Baldanzi, gioiellino di casa Empoli che in questa stagione sta trovando meno spazio e che sarebbe anche chiuso dal 3-5-2 con cui Davide Nicola ha iniziato la sua avventura toscana. Tiago Pinto lascerà la Roma a breve, intanto continua a lavorare: è volato a Milano per incontrare l’agente di Baldanzi, Giuseppe Riso, e provare a chiudere. La cifra è quella di 15 milioni di euro: questa la richiesta dell’Empoli, la Roma tentenna e rilancia al momento con un prestito oneroso di un anno e mezzo (quindi fino a giugno 2025) ma a quel punto dovrebbe essere inserito l’obbligo di riscatto.

Quel che è certo è che Baldanzi può arrivare alla Roma in questa sessione di calciomercato anche senza che i giallorossi cedano qualche giocatore: numericamente il fantasista dell’Empoli rientrerebbe nella rosa giallorossa essendo un Under 21. Un’altra ipotesi è quella dello scambio: si valutano i nomi di alcuni giovani della Primavera tra cui quello più in vista è certamente Riccardo Pagano, a dire il vero sulla bilancia potrebbe essere messo anche Andrea Belotti ma qui c’è da considerare l’ingaggio che è proibitivo per le casse toscane, oltre all’idea di Daniele De Rossi sull’ex attaccante del Torino che dovrebbe risultare decisiva.

DE ROSSI BLINDA BELOTTI

Già, Andrea Belotti: negli ultimi giorni il calciomercato Roma è stato accostato a un’ipotesi di scambio con la Fiorentina, i viola avrebbero ceduto Jonathan Ikoné a Trigoria, un’operazione di quelle in cui due calciatori in difficoltà potrebbero ritrovarsi in ambienti diversi. Da quando è arrivato alla Roma, Belotti non ha mai segnato in Serie A; quest’anno è chiuso da Romelu Lukaku, si è visto arrivare Sardar Azmoun e tra poco dovrebbe anche rientrare Tammy Abraham, dunque ci sarebbero tutto i presupposti per un addio e, infatti, non è certo un caso che l’Empoli alla ricerca di un attaccante abbia almeno considerato la possibilità di arrivare al Gallo nella trattativa di Baldanzi.

Qui però, per l’appunto, sono arrivate le parole di Daniele De Rossi che è stato chiaro, tanto da dire “non devo nemmeno ribadirlo”: Belotti non si muove, il nuovo allenatore della Roma ha detto di conoscerlo bene sia come calciatore che come uomo e di considerarlo importante nel progetto. Questo naturalmente non significa che Belotti sia ufficialmente fuori dal calciomercato Roma perché altri scenari si potrebbero aprire e una cessione potrebbe rendersi necessaria, ma la società dovrà prendere in considerazione il desiderio di De Rossi e diciamo che le parole del tecnico allontanano al momento un addio di Belotti.











