Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Serve prima cedere qualche elemento 25 giugno

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, WESLEY ATTENDE L’ADDIO DI ANGELINO

Il calciomercato Roma è parecchio attivo in questi giorni antecedenti la consueta apertura ufficiale del calciomercato estivo. I dirigenti della società giallorossa vogliono muoversi su più fronti così da soddisfare le richieste del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini e rilanciarsi ad altissimi livelli in quella che sarà la prossima stagione 2025/2026.

I capitolini hanno espresso interesse per vari elementi in diverse zone del campo a cominciare dai terzini ed in particolare per la corsia di destra il nome caldo è uno solo, ovvero quello di Wesley del Flamengo. Il brasiliano è finora stato protagonista di prestazioni importanti con i rossoneri al Mondiale per Club e la Roma vorrebbe portarlo in Serie A per contare su di lui.

Prima di pensare a mosse in entrata come questa, il direttore sportivo deve tuttavia dedicarsi a qualche cessione così da liberare quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico piemontese o che comunque sarebbe utile lasciar partire così da monetizzare e risparmiare a livello economico. Il profilo più gettonato in uscita dalla Capitale rimane quello di Angelino.

Il ventottenne spagnolo sembrava essere finito nel Milan così che i lombardi potessero rimpiazzare l’uscente Theo Hernandez ma questa pista sembra raffreddarsi col passare delle ore. Stando a quanto emerso recentemente, l’Atletico Madrid, dove voleva inizialmente andare il francese dei rossoneri, potrebbe presto muoversi per trattare Angelino. La Roma vorrebbe incassare il più possibile da questo addio e per questa ragione attende con ansia anche proposte provenienti da club che militano in Arabia Saudita.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PROBLEMA INGAGGIO PER KESSIE

Il calciomercato Roma potrebbe regalare anche qualche sorpresa nel corso dell’estate ed in questo senso sta emergendo una possibilità molto interessante da qualche ora a questa parte. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club di Formello starebbe meditando l’eventualità di riportare in Italia Franck Kessie, ex milanista adesso sotto contratto con gli arabi del’Al-Alhi.

Il centrocampista ivoriano, che aveva salutato i rossoneri senza pensarci due volte al fine di sposare la causa del Barcellona, non ha sfondato in blaugrana ed ha quindi accettato di trasferirsi nel campionato saudita dove percepisce addirittura 14 milioni di euro all’anno. Proprio lo stipendio di Kessie sarebbe il problema principale per aggiudicarselo, visto che la Roma non si può certo permettere quelle cifre per un solo giocatore. Nella Capitale Kessie ritroverebbe mister Gasperini con il quale ha già collaborato ai tempi dell’Atalanta.