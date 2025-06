CALCIOMERCATO ROMA, È ARRIVATO GASP: OBIETTIVO LUCCA

Il calciomercato Roma inizia con l’arrivo Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico dell’Atalanta, ora in carica ai giallorossi, è arrivato a Fiumicino questa mattina e adesso si aspetta solamente l’ufficialità con un comunicato sul sito.

In ogni caso, i capitolini stanno già mettendo le basi future sulla squadra che sarà, sperando di tornare in Champions League. Ci sono diversi nomi indicati da Gasperini tra cui quello di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese.

Calciomercato Roma News/ Duello per Lucumì, Le Fée al Sunderland e Ghisolfi si tiene Svilar (4 giugno 2025)

Il bomber piemontese, arrivato in doppia cifra questa stagione con i bianconeri, è pronto al grande salto in Italia e la Roma potrebbe essere la piazza ideale per trovare titolarità ad un livello alto e con esperienza europea.

Sulla punta ci sarebbe anche la Juventus, ma i giallorossi partono in vantaggio per un semplice motivo ovvero il minutaggio. In bianconero Lucca non avrebbe un ruolo centrale e da titolare come alla Roma, requisito fondamentale per il calciatore che vuole giocare.

Calciomercato Roma News / No a Dovbyk, un giovane talento per l'attacco (3 Giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, LO STOCCARDA SPARA ALTO PER WOLTEMADE

Il calciomercato Roma insegue però anche altri nomi per l’attacco, non solo in Italia ma anche all’estero. Tra questi c’è Nick Woltemade, in forza allo Stoccarda e con la bellezza di 17 gol in 33 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania.

Il profilo piace parecchio a Gasperini che lo preferirebbe ad Artem Dovbyk: l’ucraino infatti sembra essere in partenza dato che non rispecchia le qualità richieste da Gasp. C’è però un problema legato a Woltemade ovvero la richiesta dello Stoccarda.

Il club tedesco, consapevole sia dell’età del ragazzo (è un 2002) sia della grande concorrenza tra club inglesi e spagnolo, chiede 40 milioni di euro. Una cifra che i giallorossi non possono permettersi di spendere e che dunque potrebbe “accontentarsi” di Lucca che costa circa la metà.

Calciomercato Roma News/ Sargent o Woltemade il nuovo attaccante, Svilar rinnovo in stand by (3 giugno 2025)