Calciomercato Roma News/ Taison sostituirà El Shaarawy?

La Roma lavora sul calciomercato per sostituire rapidamente Stephan El Shaarawy ormai destinato a volare in Cina. L’obiettivo numero uno è il pupillo di Mister Fonseca quel Taison che con lui allo Shakhtar Donetsk era titolare inamovibile. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira ha sottolineato come l’affare sia alla portata dei giallorossi, anche se rimane da riflettere sulla questione legata all’età del brasiliano. Calciatore ambivalente che può giocare sia sulla corsia sinistra che su quella destra d’attacco è riuscito in poco tempo a dimostrarsi ragazzo dall’estremo valore. Sicuramente gli manca però un grande salto di qualità nella sua carriera con la possibilità di riuscire a giocarsi le sue chance anche in un campionato complicato come quello italiano.

Calciomercato Roma News, si complica la cessione di Gerson

Il futuro di Gerson sarà lontano dalla Roma, con questa sessione di calciomercato che porterà probabilmente alla cessione. Tornato dal prestito alla Fiorentina il calciatore ha molte pretendenti, ma c’è anche da dire che le pretese della società giallorossa sono difficili da colmare. Il tabloid carioca Vene Casagrande ha specificato come i giallorossi siano pronti a lasciarlo partire solo di fronte a un pagamento di 15 milioni di euro in contanti, una cessione dunque a titolo definitivo. Il Flamengo è tra i club più interessati, ma l’ostacolo è proprio la valutazione e quella strana abitudine che hanno in Sudamerica di frazionare eccessivamente i cartellini dei calciatori. Non è da escludere però che si possa inserire qualche procuratore pronto magari a prenderlo in compartecipazione con i rossoneri. Sul calciatore però ci sono anche Porto e Nizza come evidenzia LaRoma24.

