Calciomercato Roma News/ Tielemans altro affare a zero, stuzzica Marcos Leonardo

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: TIELEMANS NEL MIRINO

Il calciomercato Roma ha già chiuso l’affare Houssem Aouar, ma presto potrebbe operare ancora a centrocampo: un reparto questo molto delicato, perché tra la crescita di Edoardo Bove e l’incrollabilità di Bryan Cristante bisogna anche considerare che Mady Camara (acquisto in emergenza) non ha convinto, Nemanja Matic va per i 35 anni e Georginio Wijnaldum difficilmente resterà nella capitale. Ecco perché gli occhi di Tiago Pinto si sono posati anche su Youri Tielemans: nel vivaio dell’Anderlecht era un gioiello.

Calciomercato Roma News/ Piace il classe 2003 Emegha, Wijnaldum verso l'addio

Poi non ha rispettato tutte le premesse ma resta comunque un calciatore dal profilo internazionale, che nel Leicester si è fatto valere e soprattutto è diventato un pilastro della nazionale belga. Con le Foxes vicine alla retrocessione, Tielemans che è in scadenza di contratto non rinnoverà, ed è facile che non lo faccia comunque: in questo momento la Roma sta cercando soprattutto giocatori a parametro zero e dunque il belga potrebbe fare al caso dei giallorossi. Vedremo, certamente per il classe ’97 del Leicester potrebbe esserci parecchia concorrenza e la Roma dovrà essere brava a giocare le sue carte…

CALCIOMERCATO MILAN/ News, idea Laurienté, De Ketelaere verso Bergamo?

SUGGESTIONE MARCOS LEONARDO

È stato invece Paulo Roberto Falcao a confermare come il calciomercato Roma sia sulle tracce di Marcos Leonardo, anche se offerte non sono ancora arrivate: attaccante del Santos, è emerso alla ribalta nella notte tra domenica e lunedì segnando due gol in un tempo al Mondiale Under 20, contro l’Italia. In Brasile è già noto, e anche gli addetti ai lavori hanno da tempo il suo nome sul taccuino: classe 2003, è appunto un attaccante che come caratteristiche (e il paragone si ferma qui) può ricordare Pippo Inzaghi, ovvero un brevilineo dal fisico minuto (forse nel suo caso anche troppo) che cerca di giocare sulla linea del fuorigioco.

CALCIOMERCATO ROMA/ News, porte girevoli: Vicario al posto di Rui Patricio?

Bravo nello smarcarsi con e senza palla, naturalmente gli scout di tutto il mondo sanno bene chi è e ci scommettono ma, come sempre quando si parla di giovani che escono dal Brasile, questi ragazzi possono poi evolvere sulla scia di Vinicius Junior o rimanere “a metà”, e qui potremmo magari parlare di Lucas Paquetà o anche solo Ganso. Comunque, il calciomercato Roma sembra interessato alle prestazioni del ragazzo; il problema è che la vetrina del Mondiale Under 20 potrebbe impennarne il costo del cartellino, e muoversi in anticipo potrebbe comunque essere un azzardo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA