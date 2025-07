Il calciomercato Roma si muove soprattutto in difesa dove cercherà di prendere Takehiro Tomiyasu da svincolato e Nadir Zortea dal Cagliari

Calciomercato Roma News: Nadir Zortea torna da Gasperini

Il calciomercato Roma, come quello dei cugini biancocelesti, è bloccato in attesa di alcune cessioni necessarie per dare a Massara un budget con cui lavorare per riuscire a soddisfare le richieste di Gasperini, farlo è fondamentale per dargli la possibilità di sviluppare il suo gioco e provare a lottare per la Champions League. L’ex tecnico dell’Atalanta vuole un acquisto in attacco ma soprattutto in difesa sia per i centrali che per gli esterni, zona dove il suo gioco si sviluppa molto e da cui ha sempre ottenuto un importante quantità di gol che hanno poi fatto la differenza alla fine dell’anno.

In questa zona di campo il preferito del tecnico e della dirigenza è il brasiliano Wesley che però potrebbe arrivare solo in un’operazione in collaborazione con l’Everton grazie ad un prestito, per questo la dirigenza sta valutando anche altri profili e quello più apprezzato sembrerebbe essere Nadir Zortea, che Gasperini conosce dai tempi dell’Atalanta. Quest’anno con il Cagliari ha segnato 6 gol e fornito 2 assist e ha un costo abbordabile e finanziabile con cessioni non pesanti, come quella di Paredes o Abdulhamid, che si aggira sui 5 milioni.

Calciomercato Roma New: Takehiro Tomiyasu occasione a costo zero

Un’occasione importante per il calciomercato Roma invece potrebbe essere un giocatore passato dal nostro campionato e che dopo qualche anno in Premier League si è trovato svincolato, si tratta di Takehiro Tomiyasu, terzino destro o difensore centrale giapponese di ventisei anni che fino a quest’anno ha giocato con l’Arsenal. Nelle ultime stagioni è stato schierato poco da Mikel Arteta anche per colpa di diversi infortuni, la sua duttilità però potrebbe essere sfruttata al meglio da Gasperini che lo potrebbe utilizzare nella sua difesa a 3 come braccetto di destro o sulla fascia per avere più copertura e meno spinta.

Infine il calciomercato Roma cercherà di prendere un sostituto per Dovbyk che non sembra convincere fino in fondo il tecnico e che in qualsiasi caso non può essere schierato ogni partita per 90 minuti, le scelte sono due e arrivano dalla Serie A, Nikola Krstovic o Lorenzo Lucca.

Per entrambi la richiesta è tra i 20 e i 30 milioni, cifra che ora i giallorossi non potrebbero permettersi ma soprattutto che Leeds e Napoli avrebbero meno problemi a mettere sul piatto rispettivamente per il montenegrino e il giocatore bianconero, ad oggi non ci sono altre alternative se non il sogno di riportare nella capitale Scamacca magari con un prestito.