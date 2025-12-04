Il calciomercato Roma torna su Fabio Silva come obiettivo dell'attacco. Nicolò Pisilli verso la cessione al Genoa

Calciomercato Roma News: Nicolò Pisilli sempre più vicino all’addio

I primi posti in classifica ormai non sono più solo un sogno per la squadra giallorossa e i suoi tifosi e un grande merito va al lavoro di Gian Piero Gasperini che nonostante una rosa non completa e che non rispecchia totalmente le sue richieste sta riuscendo ad ottenere grandi prestazioni.

Moviola di Roma Napoli/ Dubbi giallorossi per un fallo sul gol di Neres (1 dicembre 2025)

Il calciomercato Roma però nel mese di gennaio dovrà tornare al lavoro per cercare di sistemare gli errori fatti in estate e allo stesso tempo riuscire a completare la squadra secondo i bisogni dell’ex tecnico dell’Atalanta, soprattutto nel ruolo dell’attaccante, che ancora non convince.

Con gli acquisti che potrebbero essere conclusi nella prossima sessione dei trasferimenti servirà riuscire a completare prima qualche cessione, e quella che sembra essere la più probabile è quella del giovane centrocampista della Nazionale Under 21 Nicolò Pisilli, poco utilizzato da Gasperini.

Diretta/ Roma Napoli (risultato finale 0-1): i partenopei tornano in vetta! (30 novembre 2025)

Per il ragazzo sembrerebbe potersi muovere il Genoa del suo vecchio allenatore e grande estimatore Daniele De Rossi che lo avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri, chiedendo alla dirigenza rossoblù di investire una cifra vicina ai 15 milioni o almeno di spingere per un prestito.

Calciomercato Roma News: Fabio Silva torna di moda dopo l’estate

Per quanto riguarda il reparto offensivo invece il calciomercato Roma sembra essersi leggermente allontanato dalla pista che porta verso Zirkzee, la richiesta del Manchester United infatti è troppo importante per essere chiusa nel mese di gennaio, dopo quelle degli ultimi di anni per Ferguson e Dovbyk.

Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote: Politano o Lang? (Serie A, oggi 30 novembre 2025)

La squadra giallorossa è quindi tornata su un obiettivo dell’estate che nel suo nuovo club sta trovando poco spazio e occasioni per dimostrare il suo talento e che con un prestito in Italia potrebbe avere la sua occasione, si tratta del portoghese Fabio Silva di proprietà del Borussia Dortmund. Lui vorrebbe scappare dalla Germania e verrebbe di corsa a Roma, per riprendere quei discorsi abbozzati l’estate scorsa.

L’alternativa che Massara avrebbe individuato sarebbe invece il ventiseienne inglese Eddie Nketiah che gioca per il Crystal Palace con cui però quest’anno ha ottenuto solamente 7 presenze, riuscendo comunque a realizzare un gol, il suo arrivo però prevederebbe una spesa di 20 milioni.

I giallorossi vorrebbero evitare la spesa nella prossima sessione dei trasferimenti e per questo vorrebbero proporre di girare il proprio prestito di Ferguson ai rossoblù in cambio del prestito dell’ex attaccante dell’Arsenal, più vicino alle richieste tecniche di Gasperini.