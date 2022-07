CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Torreira resta nel mirino, Ibanez tra Milan e Premier League

Calciomercato Roma news, contatti con l’Arsenal per Lucas Torreira

La Roma è una delle società più scatenate in questa sessione di calciomercato estivo. I giallorossi hanno già accolto diversi elementi in organico ma potrebbero presto abbracciare anche altri calciatori nell’ottica di continuare a sistemare la rosa a disposizione di mister José Mourinho per la prossima annata calcistica. Una delle zone del campo in cui i capitolini vorrebbero potenziarsi maggiormente è senza dubbio il centrocampo ed il nome caldo in queste ore pare essere quello di Lucas Torreira.

Ventiseienne sotto contratto con l’Arsenal fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, Torreira è reduce dal prestito alla Fiorentina, che ha deciso di non riscattarlo, avendo saputo collezionare 5 reti e due assist in 35 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, la Roma avrebbe preso contatto con i Gunners per trattare il giocatore ma prima sarà necessario cedere qualcuno con Villar ad un passo dal Monza e Diawara sempre in partenza.

Oltre a nuovi rinforzi in entrata, la Roma deve pensare anche a qualche partenza in questi mesi di calciomercato. Chi potrebbe salutare i giallorossi è Roger Ibanez, difensore brasiliano con un contratto valido fino al giugno del 2025. Come riporta Il Messaggero, sulle tracce del ventitreenne si segnala la presenza del Milan in Italia e del Newcastle in Premier League ma per assicurarselo i rossoneri ed i bianconeri dovranno essere pronti a sborsare non meno di 20 milioni di euro alla Roma.

