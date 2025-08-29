Calciomercato Roma news: il laterale del Liverpool è ad un passo mentre il centrocampista del Benfica andrà al Burnley per circa 26 milioni (29 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, COLPO DAL LIVERPOOL

Il calciomercato Roma sta vivendo un ultimo periodo rovento a causa delle tante trattative sul piatto. La prima riguarda un colpo che possiamo definire quantomeno molto vicino alla sua chiusura ed è rappresentato dall’arrivo di Tsimikas.

Il laterale greco del Liverpool è ad un passo da diventare un nuovo giocatore della Roma fino a giugno 2026, durata del prestito. Il giocatore è entusiasta dell’idea di giocare in Serie A e sta spingendo affinché tutto ciò possa concretizzarsi.

Calciomercato Roma News/ Asse con il Milan per Jimenez e Dovbyk, Baldanzi in uscita (27 agosto 2025)

Cosa manca dunque per ufficializzare il passaggio di Tsimikas alla Roma? La cessione di Salah-Eddine. L’olandese ex Ajax e Twente ha collezionato appena tre presenze in campionato e il PSV avrebbe presentato un’offerta ufficiale per riportarlo in Eredivisie.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IOANNIDIS PER DOVBYK

Il calciomercato Roma deve fare i conti però anche con notizie negative come ad esempio quella che riguarda Florentino Luis. Il centrocampista del Benfica rientrava tra i desideri dei giallorossi sebbene sia sempre stata etichettata come una trattativa complicata.

Calciomercato Roma News / Massara pensa ad un triplo colpo, Dovbyk in bilico (26 Agosto 2025)

Il motivo della difficoltà nel chiudere l’operazione non era tanto dovuto al costo bensì alla concorrenza inglese. Non è infatti un caso che alla fine sia vicino a spuntare il Burnley che ha presentato un’offerta di 2 milioni di prestito più ulteriori 24 per il riscatto obbligatorio.

Per quanto riguarda l’attacco, Dovbyk è ormai da considerare ufficialmente sul mercato in attesa che qualcuno possa interessarsi concretamente. Nel mentre i giallorossi corrono ai ripari con Ioannidis, punta del Panathinaikos che piaceva molto anche al Bologna.