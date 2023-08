CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Tutti pazzi per Lukaku. Zapata, è saltato tutto (23 agosto 2023)

Il calciomercato della Roma sta vivendo un momento di grande fermento, con l’obiettivo di plasmare una rosa competitiva e ambiziosa per la nuova stagione calcistica. Mentre il nome di Duvan Zapata è al centro delle trattative, un altro nome importante sembra essere entrato prepotentemente nell’orizzonte dei giallorossi: Romelu Lukaku. Il belga, dopo il mancato trasferimento alla Juventus e la volontà di evitare una destinazione in Arabia Saudita, si trova alla ricerca di una nuova sistemazione che sia all’altezza del suo talento.

Stando a quanto riferisce il portale Goal.com, la Roma avrebbe compiuto i primi passi in direzione del Chelsea, con l’intento di sondare la fattibilità dell’operazione. Secondo quanto riportato, i giallorossi avrebbero fatto un concreto tentativo per avvicinarsi al 30enne attaccante. Finora, la richiesta del Chelsea per Romelu Lukaku è stata molto elevata, oscillando tra i 30 e i 40 milioni di euro. Tuttavia, in questo finale di calciomercato, le pretese potrebbero cambiare e rendere l’affare più concretamente realizzabile. La Roma, dunque, sembra intenzionata a esplorare questa possibilità e ad avvicinarsi al giocatore.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER ZAPATA TUTTO FERMO…

Parallelamente alla trattativa di calciomercato per Lukaku, la Roma continua a lavorare sulla questione Duvan Zapata. La trattativa con l’Atalanta è in corso da un po’ di tempo, ma al momento non si è ancora raggiunto un accordo definitivo. L’Atalanta valuta il colombiano 10 milioni di euro e vorrebbe ricevere questa cifra in modo certo, mentre la Roma ha proposto di versare subito 5 milioni e distribuire gli altri 5 in bonus. Nonostante le trattative in corso, i giallorossi sembrano avere un limite di tempo, fissando una deadline di 48 ore prima di esplorare altre opzioni. Le ultime notizie che trapelano anche da Trigoria parlano di una trattativa di calciomercato ormai chiusa: Gasperini ha bloccato la cessione alla Roma.

Per quanto riguarda Romelu Lukaku, il piano della Roma sembra essere quello di attendere la fine di agosto per cercare di portare il giocatore in prestito. Un elemento chiave in questa operazione potrebbe essere il Chelsea, che potrebbe contribuire a coprire parte dell’ingaggio del calciatore, attualmente fissato a 12 milioni di euro netti a stagione. Questa ipotesi ha generato grande entusiasmo tra i tifosi della Roma, che sperano che il club riesca a concretizzare un nuovo colpo importante, dopo le acquisizioni di Mourinho nel 2021 e Dybala nel 2022. Il mercato giallorosso si avvia verso una fase decisiva, e i prossimi giorni potrebbero riservare importanti sviluppi per il futuro della squadra capitolina.











