Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il norvegese è in partenza 2 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ECHEVERRI IN E SOLBAKKEN OUT

La Roma continua a muoversi sia in entrata che in uscita in questa finestra di calciomercato estivo. I dirigenti sono impegnati nel cercare nuovi rinforzi in diverse zone del campo oltre a trovare una nuova sistemazione a quei calciatori che non rientrano nei piani societari o ritenuti poco utili alle idee tattiche del nuovo allenatore Gasperini.

Se diamo un’occhiata al reparto offensivo, i giallorossi potrebbero perdere Artem Dovbyk visto l’interesse manifestato nei suoi confronti dal West Ham e dal Leeds United. L’opzione per sostituire l’ucraino potrebbe essere rappresentata da Nikola Krstovic del Lecce, che piace però anche al Milan nonostante gli stessi rossoneri siano comunque a loro volta sulle tracce di Dovbyk.

Intanto sembra mancare soltanto l’ufficialità per la cessione di Ola Solbakken, rientrato dal prestito, il terzo dopo le esperienze con Olympiacos e Urawa Reds, poco fortunato con l’Empoli che è retrocesso in Serie B lo scorso anno. Il norvegese sarebbe in procinto di trasferisti al Nordsjaelland a titolo definitivo dopo che i due club avrebbero trovato l’intesa per chiudere la trattativa in questi giorni.

Chi potrebbe sostituire l’ex Bodo/Glimt è il giovane Claudio Echeverri, che potrebbe lasciare in prestito il Manchester City. Il talentuoso diciannovenne argentino avrebbe già rifiutato il Girona come prossima tappa nella sua carriera poichè gli spagnoli hanno chiuso al sedicesimo posto nella Liga, senza centrare la qualificazione ai tornei internazionali. L’intenzione di Echeverri sarebbe quella di giocare per un club che disputi la Champions o l’Europa League e la Roma rientra appunto in questo range di squadre.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UFFICIALE L’ARRIVO DI GHILARDI

La Roma ha reso ufficiale l’acquisto di un nuovo centrocampista nella giornata odierna di sabato 2 agosto 2025. Grazie al calciomercato estivo infatti Daniele Ghilardi è diventato un nuovo calciatore giallorosso dato che l’Hellas Verona ha accettato l’offerta da 10,5 milioni di euro più bonus presentata per acquistarlo. Il difensore sarà subito a disposizione di mister Gasperini ed ha scelto la maglia numero ottantasette.

Il contratto che Ghilardi ha firmato nelle ultime ore lo lega alla Roma fino al 30 giugno 2030, ovvero per i prossimi cinque anni. Ricordiamo infine che alla Fiorentina andrà il 50% del costo dell’operazione come era stato pattuito al momento del trasferimento del classe 2003 dai toscani ai veneti, quando faceva ancora parte del settore giovanile.