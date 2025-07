Il calciomercato Roma ha individuato in Nelson Deossa il possibile sostituto di Rios. Evan Ferguson è stato presentato come nuovo attaccante della Roma

Calciomercato Roma News: Evan Ferguson ruba il posto a Dovbyk?

La nuova squadra di Gian Piero Gasperini ha concluso il suo secondo trasferimento con il quale è riuscita a soddisfare una delle richieste del tecnico per il reparto avanzato dopo diverse operazioni che non sono andate a buon fine e che hanno fatto preoccupare l’ex allenatore dell’Atalanta.

Il calciomercato Roma però dopo i primi due acquisti deve velocemente chiudere anche tutte le altre trattative aperte, in particolare quelle per l’esterno destro e per il difensore centrale, ruoli che preoccupano molto l’allenatore per la loro importanza nel suo 3-4-2-1.

A vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione sarà Evan Ferguson, l’attaccante irlandese classe 2004 che lascia il Brighton con un prestito oneroso da 3 milioni e un riscatto obbligatorio che arriva a 40 milioni, un’altra importante spesa per l’attacco della Roma dopo quella della scorsa estate per Dovbyk.

Il giocatore che arriva dalla Premier League è una richiesta esplicita del tecnico e quindi è probabile che parta davanti nelle gerarchie della squadra, per questo la squadra della capitale sta cercando di piazzare il giocatore che però non sembra avere molte proposte per le richieste elevate.

Calciomercato Roma News: Nelson Deossa secondo colpo a centrocampo

L’arrivo del centrocampista francese non dovrebbe essere l’unico del calciomercato Roma nella zona centrale del campo ma l’idea della dirigenza era di aggiungere due giocatori box-to-box dotati di un’importante forza fisica che possano affiancare Koné o essere una sua alternativa.

La scelta doveva essere il colombiano Rios che alla fine ha deciso di trasferirsi al Benfica e al suo posto i giallorossi dovrebbero cercare Nelson Deossa, venticinquenne colombiano del Monterrey che si è messo in mostra nel Mondiale per Club e che ha un prezzo intorno agli 8 milioni.

Per la difesa invece l’obiettivo principale è Daniele Ghilardi, centrale di ventidue anni del Verona che ha una valutazione di 10 milioni e che ha già esperienza sia nel campionato italiano che soprattutto con la difesa a 3 di Gasperini e può essere un titolare a fianco di Mancini e Ndicka.

I gialloblù però fanno un po’ di resistenza non volendo cedere un altro giocatore in quella zona di campo dopo Coppola e per questo la Roma sta valutando anche la situazione di Saba Goglichidze, georgiano classe 2004 dell’Empoli che è piaciuto molto nella sua prima stagione in Italia.