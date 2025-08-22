Il calciomercato Roma vive una fase di stallo e la priorità resta Jadon Sancho. Intanto Gasperini annuncia il reale futuro di Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Roma, Gasperini chiede rinforzi

Anche nell’ultima conferenza stampa Giampiero Gasperini è apparso abbastanza spazientito ed il calciomercato Roma fatica ancora a decollare. Il club giallorosso ha rinforzato la rosa con diversi acquisti ma allo stesso tempo la squadra attende novità nel reparto offensivo e intanto la Roma si prepara in vista della sfida del weekend contro il Bologna.

In questo momento la società capitolina lavora per rinforzare il reparto d’attacco, specialmente dopo l’infortunio occorso – a poche ore dal suo arrivo – a Leon Bailey che dovrà restare fuori per oltre un mese. Ormai lo sanno tutti, la priorità del club giallorosso è Jadon Sancho, esterno offensivo in uscita dal Manchester United e per il quale si tenta l’accordo.

A dire il vero Roma e i Red Devils hanno già trovato da tempo l’accordo per circa 20 milioni di euro ma è il giocatore che sembra attendere mete più appetibili. Secondo alcune indiscrezioni la Roma ha dato un ultimatum al giocare e nelle prossime ore dovrà decidere se accettare o meno l’offerta giallorossa e smetterla cosi di tergiversare sul mercato.

Calciomercato Roma, occhio alla situazione in attacco

Nella conferenza stampa Gasperini ha fatto anche un importante per il calciomercato Roma ed ha praticamente svelato che il futuro di Lorenzo Pellegrini sarà lontano da Roma. Il tecnico ha raccontato che il club non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto del giocatore mentre Pellegrini – allo stesso tempo – non vuole salutare e dovrebbe restare fino alla scadenza del contratto.

Il calciatore giallorosso piace ad Everton e West Ham, ma al momento le destinazioni non scaldano il giocatore ed il suo entourage ed appare complicata la sua situazione. Intanto però occhio al futuro di Dovbyk, per lui si parla di Napoli specialmente nell’eventualità salti la trattativa con il danese Hojlund.

Per l’attacco cosi è tornato di moda il nome dello svizzero Embolo, profilo già inseguito in passato ed ora ormai ai ferri corti con il Monaco. Il giocatore può salutare e la sua avventura in Francia rischia di finire, la Roma valuta il suo profilo cosi come quello di Fabio Silva che piace a Gasperini per la sua duttilità: sul giocatore c’è però anche il Borussia Dortmund.