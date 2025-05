CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LEANDRO PAREDES E IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

Leandro Paredes resterà alla Roma e si tira quindi fuori dalle voci di calciomercato che insistono circa un possibile ritorno del centrocampista argentino al Boca Juniors. Questo almeno è il messaggio che il calciatore della Roma ha pubblicato in modo chiarissimo sui social dopo l’ultima giornata di campionato. Fra i ringraziamenti di rito spicca infatti una frase chiarissima: “Ci vediamo l’anno prossimo! Forza Roma sempre”. Certamente sui social si scrive di tutto, ma quando è il diretto interessato a scrivere in maniera così secca ed esplicita circa il proprio futuro, il messaggio acquista notevole significato.

Magari aiuta anche l’ottimo finale: le ultime due partite hanno visto Leandro Paredes in entrambi i casi titolare dopo ben quattro panchine consecutive e l’argentino ha risposto segnando sia contro il Milan nel 3-1 della penultima giornata, sia a Torino in occasione del successo per 0-2 di ieri sera. In brevissimo tempo così è stato raddoppiato il bottino di gol stagionali, che in precedenza comprendeva solo una rete contro il Parma e una in Europa League contro l’Athletic Bilbao, più un paio di assist di cui uno in Coppa Italia.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL FINALE IN CRESCITA E IL FUTURO DI PAREDES

Un bottino globalmente abbastanza modesto, che spingeva quindi Leandro Paredes al centro delle voci sul calciomercato Roma per un possibile rientro al Boca Juniors che avrebbe determinato l’addio al calcio europeo. Chissà se saranno stati davvero i due gol finali a cambiare il destino, fatto sta che adesso il futuro di Leandro Paredes sembra decisamente più a tinte giallorosse rispetto a poco tempo fa, rendendo assai più significativo il rinnovo di contratto che in effetti ora lega l’argentino alla Roma fino al 30 giugno 2026.

Poteva essere il classico caso di un rinnovo propedeutico a una cessione non a parametro zero, invece adesso si può dire che ci siano ottime possibilità che la notizia di calciomercato Roma relativa a Leandro Paredes potrà essere la permanenza del sudamericano anche per la stagione che verrà. di stagione il classe 1994 ha dimostrato di poter essere importante anche nella Roma che verrà. Intanto, Paredes ha chiuso il 2024-2025 parlando di un anno “difficile e strano” ma con tanto sostegno e nel quale la Roma ha lottato fino alla fine. Per il prossimo capitolo sarà ancora presente? Pare proprio di sì…