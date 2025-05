CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES ANCORA ALLA ROMA?

Leandro Paredes è arrivato a Roma nel luglio del 2014, all’età di 20 anni. Ci è tornato nove anni dopo nel 2023 da campione del mondo. Con la maglia giallorossa Paredes è nato come giocatore in Europa, è cresciuto fino a diventare uomo, un legame viscerale che il centrocampista argentino ha ribadito proprio qualche giorno fa ai microfoni dei canali della Lega Serie A.

“La Roma è molto speciale per me, è stato il mio primo club in Europa, è stata la squadra che mi ha aperto le porte per giocare in questo Paese. Qui, in questa città, sono nati due dei miei figli. È una delle città in cui mi piacerebbe vivere una volta terminata la carriera, quindi è molto speciale non solo per me, ma anche per la mia famiglia”.

Sui propri social poi, al termine dell’ultima sfida di campionato, Paredes aveva giurato fedeltà alla maglia giallorossa, non eterna ma almeno fino alla prossima stagione: “Ci vediamo il prossimo anno! Forza Roma sempre” ha scritto nel suo post il centrocampista argentino. Una promessa che si potrebbe già infrangere contro il muro della realtà. Il Boca Juniors infatti, l’altra squadra della vita di Paredes, in cui ha militato dal 2002 al 2014 passando dalle giovanili alla prima squadra, ha manifestato l’interesse di riportarlo in Argentina.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L’OFFERTA DEL BOCA

Ci aveva già provato il Boca lo scorso inverno, con un ritorno in patria che non si è concretizzato. Ma gli Xeneizes non vogliono mollare la presa sull’ex Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato dalle testata argentina Tyc Sports gli azul y oro fanno sul serio, e potrebbero sfruttare una clausola nel contratto del giocatore, che prevede la possibilità di liberarlo per 3,5 milioni di dollari in caso di offerta da parte del Boca.

Questa trattativa di calciomercato Roma però non è così semplice, Paredes ha recentemente rinnovato il contratto con la Roma fino al 2026, dimostrando il suo impegno verso il club capitolino. La sua permanenza in Europa potrebbe poi essere influenzata anche dalla volontà di mantenere un alto livello competitivo in vista degli impegni con la nazionale argentina. Il Boca vorrebbe sfruttare la finestra di mercato straordinaria che verrà aperta dal 1 giugno in occasione del Mondiale per Club per assicurarsi subito il suo ex giocatore. Tuttavia al momento non risultano trattative ufficiali o contatti concreti tra le parti, la Roma rimane alla finestra mentre Paredes si prepara ad una scelta di cuore.