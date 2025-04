Calciomercato Roma News: John Lucumì per rinforzare la difesa

I giallorossi della capitale sono ancora alla ricerca di un tecnico che possa prendere in mano la situazione della squadra la prossima stagione, nonostante questo Ghisolfi e Claudio Ranieri stanno già lavorando per il calciomercato Roma per quelle lacune che l’attuale tecnico ha riscontrato esserci nella rosa. L’attuale allenatore dei giallorossi infatti avrebbe lamentato alla dirigenza la necessità di aggiungere alla rosa un difensore e un portiere che possano inizialmente partire dietro nelle gerarchie ma che all’occorrenza possano anche prendere il posto dei titolarissimi della Roma.

Il primo nome che il calciomercato Roma starebbe seguendo è quello di John Lucumì, difensore centrale colombiano di ventisei anni di proprietà del Bologna che con Vincenzo Italiano ha giocato ad intermittenza per la presenza di Casale, solo 25 presenze in Serie A in questa stagione e nessun gol realizzato. Il colombiano piace per la sua capacità di giocare in una difesa a 4 e a 3, testata nei suoi anni al Genk, e per la sua capacità di impostare il gioco da dietro oltre che per il suo piede mancino, rarità tra i difensori centrali ma fondamentale per il modulo della Roma.

Calciomercato Roma News: Eldor Shomurodov rinnova, Lorenzo Montipò come riserva di Svilar

Il calciomercato Roma nella finestra invernale aveva visto al centro di diverse trattative Eldor Shomurodov, l’attaccante uzbeko non aveva convinto la dirigenza ed era alla ricerca di minutaggio che dopo la sua conferma in giallorosso ha trovato, ripagando con gol importanti come quello contro la Juventus. Ora Shomurodov sembra essere tornato al centro del progetto della Roma e si è guadagnato il rinnovo fino al 2027 che prevederà un abbassamento dello stipendio rispetto a quello percepito adesso, non si sanno ancora le cifre esatte ma verranno rese note il prima possibile.

L’ultimo ruolo su cui secondo Ranieri bisognerà mettere mano è quello del portiere, Svilar non è in discussione ma le difficoltà nel raggiungere il rinnovo preoccupano la Roma che si vuole munire di un secondo portiere di livello che possa prendere il posto del serbo in caso di mancato rinnovo. Il nome che sta seguendo il calciomercato Roma è quello di Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona che nelle ultime stagioni ha alternato grandi prestazioni ad altre opache con diversi errori, è sicuramente un ottimo portiere per la categoria, soprattutto come sostituto di un titolare più forte, per lasciar partire il ventinovenne i gialloblu chiedono 5 milioni, che la Roma avrebbe a disposizione dal mancato riscatto di Gollini.