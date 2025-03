Calciomercato Roma News: Dan Niel primo obiettivo di Ghisolfi

Nonostante il focus di questi giorni in casa giallorossa sia la scelta dell’allenatore per la prossima stagione, che sappiamo non sarà Gasperini, le notizie per il calciomercato Roma non tendono a fermarsi e sempre di più il loro focus è sulla difesa dove Hummels è in scadenza di contratto e con le giuste offerte giocatori come Evan Ndicka potrebbero salutare. Il direttore sportivo Ghisolfi sembrerebbe aver individuato il giocatore a cui affidare la difesa per il prossimo anno ma dovrà superare la concorrenza interna dei Friedkin che vorrebbero portarlo a Liverpool sponda Everton.

Ranieri smentisce le voci su Gasperini/ “Non sarà lui l'allenatore della Roma” (28 marzo 2025)

Nel prossimo calciomercato Roma, il giocatore che piace alla famiglia Friedkin è Dan Neil difensore centrale inglese classe 2001 del Sunderland con cui ha collezionato 37 presenze nelle quali è riuscito a registrare 3 gol e 2 assist, aiutando la squadra inglese ad essere tra le prime 4 in Championship e a poter puntare al ritorno in Premier League. Sul giocatore c’è l’interesse dell’Everton che già a gennaio aveva provato ad acquistarlo ma la Roma può vantare dalla sua parta il cartellino di Enzo Le Fée, in prestito al Sunderland che lo dovrà riscattare in caso di promozione per 25 milioni, i giallorossi potrebbero quindi decidere per uno sconto in cambio della precedenza su Neil.

Nuovo allenatore Roma/ Ranieri "scarica" Gasperini, potrebbe esserci un grande ritorno... (27 marzo 2025)

Calciomercato Roma News: Lorenzo Pellegrini al Napoli e Mile Svilar in uscita?

Il calciomercato Roma dovrà poi tenere d’occhio le possibili partenze, oltre a quelle di Paredes in direzione di un ritorno in Argentina e Hummels in scadenza di contratto, il nome più importante che potrebbe lasciare è quello di Lorenzo Pellegrini che sembrerebbe essere uno dei giocatori desiderati da Antonio Conte per il suo Napoli. La situazione è di difficile gestione in quanto Pellegrini è il capitano della squadra nonché tifoso della Roma, proprio per questo però è spesso vittima delle critiche dei tifosi e l’addio potrebbe essere la scelta giusta per ritrovare il top della forma.

Valzer allenatori Serie A/ Roma tra Gasp e Allegri, la Juventus apre al Tudor-bis e Conte... (26 marzo 2025)

Sempre in ottica calciomercato Roma, altro giocatore che rischia di salutare è Mile Svilar, il portiere serbo è un punto fermo della squadra e da quando è diventato titolare non è più stato messo in discussione, proprio per questo il giocatore si è sentito di avere la forza di richiedere un rinnovo a delle cifre molto elevate, soprattutto se paragonate a quella proposta dalla Roma. Svilar chiede 2 milioni una cifra alta per il solo anno e mezzo in cui ha avuto la titolarità ma non elevate se paragonata ad altri giocatori, la Roma nel frattempo si tutela facendo il prezzo per chi potrebbe volerlo acquistare, non meno di 50 milioni di euro.