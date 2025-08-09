Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. McKennie potrebbe lasciare la Juve 9 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MCKENNIE PER IL CENTROCAMPO

La Roma sta proseguendo la preparazione affrontando nuovi avversari in amichevole ma intanto in società si lavora per aggiungere ancora dei tasselli importanti alla prima squadra. L’organico che sarà gestito dal tecnico Gasperini potrebbe cambiare da qui al termine della sessione di trattative fra partenze ed arrivi funzionali alla costruzione di una rosa competitiva.

Ragionando in merito al centrocampo, i giallorossi starebbero valutando Weston McKennie della Juventus come possibile elmento utile in mediana. Dato spesso in uscita dai bianconeri nel recente passato, lo statunitense ha il contratto in scadenza a giugno 2026, ovvero al termine della nuova stagione che comincerà ufficialmente tra qualche giorno.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttosport, il ventiseienne sarebbe lontano dal raggiungere un accordo con la Vecchia Signora per rinnovare il rapporto che li lega da agosto del 2020, quando era stato prelevato dallo Schalke 04. Il texano non ha però mai manifestato l’intenzione di lasciare la Continassa, dove proseguirebbe volentieri la sua carriera.

Il classe 1998 McKennie, che piace in Germania, Turchia e Inghilterra, è sempre parso avere un ottimo feeling con i compagni di squadra e finora con la Juve è riuscito a vincere due Coppe Italia e pure una Supercoppa italiana. Il suo bottino complessivo a Torino ammonta a diciotto gol e diciannove assist in 182 apparizioni totali ed il suo approdo nella Capitale sarebbe molto apprezzato data la sua duttilità tattica.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MARAZZOTTI VA IN CALABRIA

I ragazzi del settore giovanile della Roma continua a tenere banco in questo agosto di calciomercato dopo l’acquisto di Nardozi da parte del Napoli e vista anche l’ultima cessione operata nelle scorse ore. I capitolini si sarebbero appunto accordati con il Crotone per il trasferimento a titolo definitivo e gratuito di Fabrizio Marazzotti garantendosi il 30% del ricavato dalla futura rivendita dell’attaccante ventenne, che firmerà un triennale.

Manca ormai soltanto l’ufficialità di questa operazione del calciomercato Roma e si attende dunque il comunicato emesso dai club perchè Marazzotti lasci la Capitale, a cui è legato da un contratto valido fino a giugno del 2027 con opzione di rinnovo per un altro anno. Nella scorsa annata con la Primavera giallorossa il classe 2005 ha offerto il suo contributo siglando sei reti e fornendo quattro assist per i suoi compagni in trentasette presenze totali divise fra campionato e Coppa di categoria.