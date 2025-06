Calciomercato Roma News: in stand-by lo scambio N'Dicka-Kone, Solbakken invece può tornare in Norvegia con il Rosenborg.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UNO SCAMBIO IN STAND-BY

Il calciomercato Roma sta in questo momento pensando alle cessioni: secondo i parametri imposti dalla Uefa, il cui superamento porterebbe a una multa (non all’esclusione dalle coppe europee), i giallorossi hanno bisogno di incassare qualcosa e allora è su questo che la società sta lavorando.

Intanto però si parla anche di entrate: stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio infatti sarebbe stato messo sul piatto uno scambio con il Marsiglia, così da generare una nuova plusvalenza.

La Roma cederebbe Evan N’Dicka, che vuole mezza Europa ed è arrivato a parametro zero, ma si porterebbe in casa Ismael Koné. Centrocampista classe 2002, sarebbe una precisa direzione intrapresa dal nuovo direttore sportivo Frederic Massara, perché negli ultimi sei mesi Koné ha giocato in prestito al Rennes e sarebbe quel tipo di giocatore che aumenterebbe la quantità e i muscoli in mezzo al campo.

Lo stesso Di Marzio scrive tuttavia che in questo momento lo scambio sembra essersi arenato: Roma e Marsiglia infatti non trovano un accordo sulla valutazione dei due profili che sarebbe molto diversa, quindi chiaramente siamo in una fase di stallo. Da capire se eventualmente ci saranno i termini per uscirne, intanto la pista rimane comunque concreta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SI LAVORA PER DUE CESSIONI

Intanto però il calciomercato Roma sta anche lavorando sulle cessioni, come già detto. Una dovrebbe essere quella di Angeliño, sacrificato per ragioni economiche ma partendo comunque dal presupposto che non sia quel tipo di esterno preferito da Gian Piero Gasperini per caratteristiche. Come già detto la sua cessione potrebbe avvenire in Arabia Saudita, ma sulle sue tracce c’era anche l’Atletico Madrid: tuttavia i Colchoneros in queste ore avrebbero trovato l’accordo con l’Atalanta per Matteo Ruggeri e rischia dunque di sfumare una pista che sarebbe stata interessante, anche per la volontà del calciatore.

Seconda cessione programmata è quella di Ola Solbakken: quest’ultimo era arrivato dal Bodo/Glimt che aveva battuto due volte la Roma in Conference League, nei sei mesi in giallorosso ha giocato poche tracce e non sono andati meglio i prestiti a Olympiakos, Urawa Reds (entrambi di metà stagione) e Empoli. Adesso però sarebbe arrivato il Rosenborg, che lo vorrebbe riportare in Norvegia: stando alle ultime ricostruzioni le due società stanno ragionando sulla base di un prestito secco ma non è escluso che venga inserito anche un diritto di riscatto. Questo potrebbe spostare il problema del calciomercato Roma sulla prossima stagione…