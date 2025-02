CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN GIOVANE PER LA DIFESA

Giorni frenetici per il calciomercato Roma che, dopo aver chiuso per Devyne Rensch, va ora a caccia di un difensore centrale per completare la rosa. Non è più un mistero, perché lo abbiamo scritto parecchie volte, che il primo nome sulla lista di Florent Ghisolfi sia quello di Mike Marmol: tuttavia la trattativa con il Las Palmas si sta rivelando più difficile del previsto e dunque è chiaro che la società giallorossa debba guardarsi attorno alla ricerca di un’alternativa. Sarebbe stata individuata in Zeno Van den Bosch: calciatore ancora molto giovane, è infatti un classe 2003 che è un centrale naturale, ormai da tempo in orbita Anversa con cui ha fatto tre anni fa la sua apparizione in prima squadra.

Calciomercato Roma news/ Non solo Casemiro, idea Jorginho se Paredes parte! (1 febbraio 2025)

Nel corso di questa stagione Van den Bosch ha giocato sempre: in ogni singola partita dell’Anversa, fosse essa di campionato o Coppa del Belgio, è stato titolare ed è stato sostituito una sola volta, al 77’ minuto di un match che risale a fine settembre. Stiamo quindi parlando di un calciatore che è una sicurezza per il suo club, e che forse anche per questo sarà difficile strappare; tuttavia il fatto che il contratto sia in scadenza nel 2026 può essere un buon incentivo, il prezzo è di circa 8 milioni di euro e ci sono i presupposti perché il calciomercato Roma possa quantomeno provare un assalto a Van den Bosch in queste ultime ore di sessione, magari provando a porre le basi per giugno.

Calciomercato Roma news/ Paredes nervoso, ritorno al Boca vicino! (31 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER LUCCA SE NE PARLA A GIUGNO

L’altro tema attuale che riguarda il calciomercato Roma è quello dell’attaccante di scorta: Claudio Ranieri vorrebbe mettere le mani su un elemento che sia in grado di far tirare il fiato a Artem Dovbyk, considerato centrale nell’attuale progetto giallorosso ma anche costretto a giocare praticamente sempre per mancanza di alternative reali, almeno come caratteristiche. Nei giorni scorsi era stato fatto il nome di Lorenzo Lucca, che finalmente – dopo qualche stagione di apprendistato – sembra aver trovato la sua dimensione nell’Udinese: per lui parlano le cifre, 17 gol in 59 partite di Serie A e la possibilità di arrivare in doppia cifra in questo campionato (è a quota 9).

Calciomercato Roma News/ Ecco il sostituto di Hermoso: incontro con l'agente di Marmol! (30 gennaio 2025)

Proprio questo è il problema del calciomercato Roma: in questo momento la società friulana non ha intenzione di cedere Lucca, la squadra allenata da Kosta Runjaic sta facendo molto bene ed è nella zona di classifica occupata proprio dai giallorossi, che recentemente sono andati a vincere al Bluenergy Stadium. Ogni discorso riguardante l’attaccante di Moncalieri sarà dunque rimandato alla sessione estiva: intanto il calciomercato Roma cercherà altri profili, anche se il tempo a disposizione della società è sempre meno e dunque non sarà affatto semplice chiudere un’eventuale operazione.