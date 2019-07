Calciomercato Roma news/ Veretout, ci siamo! Florenzi in Premier? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma dopo l’arrivo ufficiale di Gianluca Mancini è pronto ad ufficializzare oggi un altro colpo importante. Da giorni ormai si parla di trattativa in chiusura, ma l’arrivo di Jordan Veretout in giallorosso si sta finalmente per concretizzare. Oggi sarà il giorno giusto per formalizzare il passaggio del centrocampista francese della Fiorentina a Trigoria. Nelle ultime ore Veretout si è definitivamente convinto della bontà dell’offerta dei giallorossi, che alla fine hanno spuntato un prezzo anche inferiore rispetto a quello ipotizzato durante il braccio di ferro con il Milan per aggiudicarsi il calciatore. Veretout passerà alla Roma per 16 milioni di euro più bonus, che dovrebbero fissare a 19 milioni il costo complessivo dell’operazione che porterà a Fonseca il secondo rinforzo a centrocampo dopo Diawara, arrivato dal Napoli nell’affare Manolas.

Calciomercato Roma news, Florenzi verso il Tottenham?

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita della Roma c’è ancora molto che potrebbe muoversi nei prossimi giorni. Partiti Luca Pellegrini, Kostas Manolas e Stephan El Shaarawy, ci sono due nomi sull’agenda del DS Petrachi che potrebbero diventare partenti. Il primo, risaputo, è quello di Edin Dzeko che attende che si sblocchi la trattativa con l’Inter, club con il quale ha da tempo un accordo. Il secondo è quello di Alessandro Florenzi, che interessa alla stessa Inter ma per il quale nelle ultime ore si è mosso il Tottenham. Alla Roma interessa il difensore belga degli Spurs, Alderweireld, e non sembra fattibile un affare con Zaniolo che preferirebbe rinnovare o lasciare la Roma per restare in Italia e non andare all’estero. Ecco che Florenzi potrebbe dunque diventare pedina di scambio con gli Spurs, per una valutazione che potrebbe raggiungere i 30 milioni di euro.

