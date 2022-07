CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Veretout, Kluivert, Perez e Diawara: il punto sulle uscite

Calciomercato Roma news: la situazione di Veretout, Kluivert e Diawara

La Roma è una delle società più attive in questo luglio di calciomercato estivo. I giallorossi stanno mettendo le mani su diversi nuovi importanti innesti preziosi per il tecnico portoghese José Mourinho ma il general manager Tiago Pinto ha il suo bel da fare anche nel cercare di sfoltire la rosa trovando una soluzione per lasciar andare quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e del club. Chi sembra destinato a salutare la Capitale da ormai diverse stagioni è Amadou Diawara che recentemente pareva essere finito nel mirino del Galatasaray.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, tuttavia l’allenatore dei turchi Buruk avrebbe frenato l’operazione avendo fatto sapere alla sua società di non essere interessato al centrocampista. Discorso simile pure per Justin Kluivert con l’olandese che, a differenza di quanto si raccontava, non è un obiettivo dell’Olympique Marsiglia. Piuttosto, i francesi sarebbero, come riporta Daniele Longo di Calciomercato.com, interessati ad aggiudicarsi Jordan Veretout, ritenuto uno degli elementi sacrificabili sul mercato.

Un altro nome sulla lista dei partenti della Roma per questa finestra di calciomercato è quello di Carles Perez. Come spiegato dalla stampa spagnola di Marca.com, nonostante le varie offerte pervenute l’attaccante starebbe spingendo per il trasferimento al Celta Vigo dove gode della stima del tecnico Coudet anche se non sono da escludere inserimenti di altre pretendenti.

