CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Verratti dopo le plusvalenze. Stallo per Scamacca (21 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VERRATTI PIÙ DI UNA IDEA…

Il calciomercato della Roma si è acceso dopo gli arrivi a parametro zero di Aouar e N’Dicka. Una delle voci più intriganti riguarda un possibile arrivo di Marco Verratti nella Capitale, in seguito agli incassi ottenuti tramite le plusvalenze derivanti dalle cessioni di Tahirovic, Missori, Volpato e Kluivert. Verratti, colonna della Nazionale e da anni al Paris Saint-Germain, è stato associato alla Roma nelle ultime settimane. Gli introiti generati dalle plusvalenze potrebbero sbloccare il mercato giallorosso dai vincoli UEFA e regalare a Mourinho un innesto a centrocampo di grande portata.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per la fascia c'è Ayrton Lucas. Cristante rinnova (20 giugno 2023)

L’agente del calciatore pescarese, Rafaela Pimenta, non ha d’altronde chiuso alla possibilità che Verratti possa lasciare Parigi dopo un decennio sotto la Tour Eiffel. “Abbiamo bisogno di 2-3 settimane per capire i vari movimenti, è ancora presto. Verratti in Italia? Gioca in Nazionale, più italiano di così… Adesso è in vacanza e non pensiamo al suo futuro, poi vedremo“. Tra le possibili alternative in Serie A, la Roma resta quella più concreta per rivedere Verratti giocare nel campionato italiano.

Calciomercato Roma News/ Gollini alternativa per la porta, Morata più di una suggestione (18 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TUTTO FERMO PER SCAMACCA

Nel frattempo, la situazione per Gianluca Scamacca, giovane attaccante italiano acquisito dal Sassuolo a caro prezzo dal West Ham nello scorso mercato estivo, sembra essere in stallo. Gli Hammers infatti continuano a non aprire alla possibilità di un nuovo prestito e pretendono una cessione definitiva per lasciar tornare Scamacca, che non ha avuto una stagione felice in Premier League anche a causa di diversi problemi fisici, in Italia sul palcoscenico della Serie A.

La Roma si trova ora a riflettere sulle alternative di calciomercato, poiché la volontà di cedere Scamacca in modo definitivo sembra andare contro la strategia del club. La direzione giallorossa valuterà attentamente le opzioni disponibili per rinforzare il reparto offensivo, tenendo conto delle esigenze finanziarie e degli obiettivi di lungo termine. Le alternative possibili vanno valutate però con grande attenzione vista la necessità per i capitolini di un innesto in attacco, a causa del grave infortunio patito da Tammy Abraham proprio nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pinto-Mourinho a Londra, Scamacca arriva in prestito? (16 giugno 2023)

