CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Via Dzeko, dopo Alderweireld c’è un piano B (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma continua a restare in bilico per alcune trattative di mercato in uscita importanti. Per Edin Dzeko all’Inter ci sarebbe stata un’accelerazione importante, come riferito da un tweet del giornalista Nicolò Schira: “Dopo il colpo Lukaku, l’Inter accelera anche per regalare Edin Dzeko ad Antonio Conte. Accordo totale con la punta bosniaca: ora i nerazzurri preparano nuovo assalto alla Roma. Con l’ex City che ha manifestato a Petrachi la sua intenzione di andarsene..” Dzeko d’altronde non ha preso parte da titolare all’amichevole disputata dalla Roma a Perugia contro l’Athletic Bilbao, un’esclusione a sorpresa visto quando bene il centravanti bosniaco aveva fatto nella precedente amichevole con Lille. Ma dopo essersi incontrati con l’agente del calciatore, i dirigenti dell’Inter sono ora pronti a convincere la Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MARIPAN PER LA DIFESA?

Anche in entrata il calciomercato della Roma sta provando a vivacizzarsi. Per riuscire nell’obiettivo di rinforzare la difesa, il tecnico Paulo Fonseca tiene sempre sotto osservazione il centrale belga del Tottenham, Alderweireld. Trattativa però difficile, tanto che i giallorossi stanno preparando anche un piano B che risponde a un nome a sorpresa: si tratta del difensore classe ’94 dell’Alaves, Maripan. Forte fisicamente (un metro e 94 centimetri d’altezza), destro di piede, comporrebbe con Federico Fazio una coppia centrale possente ma che forse sconterebbe qualcosa sul piano della velocità. Per Maripan l’Alaves potrebbe accettare un’offerta intorno ai 15 milioni di euro che la Roma sarebbe pronta a recapitare se la pista Alderweireld dovesse sfumare definitivamente.

