Il calciomercato Roma valuta Vinicius Tobias come possibile alternativa a Wesley. Interesse dall'Inghilterra per Paulo Dybala

Calciomercato Roma News: sirene inglesi per Paulo Dybala

La trattativa del calciomercato Roma che sembrava ormai ad un passo dalla conclusione potrebbe aver subito una grossa frenata per la difficoltà del club giallorosso nell’avere a disposizione una grossa quantità di soldi necessari per portare a termine l’affare.

La presa di un giocatore in quella zona di campo però è fondamentale per Gasperini e per questo Massara e tutta la dirigenza stanno valutando diversi profili con un costo più basso ma che possano avere le stesse caratteristiche, e nel mentre devono tenere alla larga le squadre avversarie dai suoi giocatori migliori.

Il giocatore che più di tutti dovrà essere trattenuto è Paulo Dybala che come ogni estate è avvicinato da diverse squadre che vogliono aggiungere il suo talento alla propria rosa, anche se fino a poco tempo fa questa sessione di trasferimenti sembrava essere tranquilla per la Joya.

Dopo il tragico incidente che ha colpito Diogo Jota però il Liverpool deve andare sul mercato per prendere un giocatore con caratteristiche simili e una delle opzioni prese in considerazione è quella dell’argentino anche se non ci sono ancora state delle vere offerte da parte dei reds.

Calciomercato Roma News: Vinicius Tobias altro brasiliano al posto di Wesley

La principale richiesta del nuovo tecnico per il calciomercato Roma è l’acquisto di un esterno per la fascia destra dove gli unici interpreti sono Rensch e Abdulhamid che però poco convincono, il preferito è Wesley ma la trattativa è ora complicata tanto che l’attenzione si è spostata su un altro giocatore. Si tratta di Vinicius Tobias, terzino destro brasiliano classe 2004 dello Shaktar Donetsk e che può essere acquistato con un’offerta tra i 5 e i 10 milioni, come il suo connazionale porterebbe grande corsa e propensione offensiva con alcune lacune in difesa ma avrebbe dalla sua parte una conoscenza del calcio europeo.

La Roma non avrebbe troppi problemi ad affondare il colpo ma prima ha bisogno che venga finalizzata la cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors, di cui si parla dalla finestra invernale di mercato e che finalmente avrà la sua conclusione con il campione del Mondo che tornerà nella squadra che lo ha lanciato.

In queste ore poi dovrebbe essere firmato l’accordo per il rinnovo di contratto di Mile Svilar che solo poche settimane fa sembrava impossibile, il portiere serbo si legherà fino al 2030 e per la buona coclusione della trattativa è stato fondamentale l’intervento di Ranieri.