CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Voci su Mourinho ct del Brasile, Pinto: “Karsdorp e…”

Calciomercato Roma news, Carlos Alberto parla di Mou come ct del Brasile

Negli ultimi anni il calciomercato ci ha abituato a ribaltamenti non solo nella composizione delle rose delle varie squadre ma anche in panchina ed in queste ore stanno emergendo alcuni rumors di questo genere in orbita Roma. Indicato praticamente da sempre come prossima guida del Portogallo, il tecnico José Mourinho potrebbe invece allenare il Brasile secondo quanto rivelato da Carlos Alberto, ex centrocampista verdeoro che ha avuto un’esperienza con il lusitano ai tempi del Porto. Intervenuto nel podcast Mundo GV, Carlos Alberto ha spiegato: “Non dovrei dirlo ma vi do un’informazione: forse Mourinho sarà il prossimo allenatore del Brasile. Non posso dire da dove viene questa informazione ma lui mi ha chiesto di fargli da assistente.

Il contratto di Mou con i giallorossi scadrà a giugno del 2024 e la Roma non gli concederà certo il doppio incarico se questi rumors saranno confermati. Carlos Alberto ha anche aggiunto: “Se a sostituire Tite sarà un allenatore straniero, sarà Mourinho o Guardiola. Mou è un leader per niente arrogante nonostante la gente dall’esterno lo veda così. Faceva molta attenzione alle esigenze dei giocatori, una volta alla settimana radunava le nostri mogli e le nostre madri perché voleva capire come andasse in famiglia, se c’erano problemi a casa. Si preoccupava di tutto.

Calciomercato Roma news, le parole del gm Pinto su Karsdorp

Tornando ai problemi riguardanti la rosa, in casa Roma si continua a discutere del futuro di Rick Karsdorp in questi giorni di calciomercato invernale. In rotta ormai da diverso tempo con l’allenatore, prima della sfida pareggiata al Meazza contro il Milan il general manager romanista Tiago Pinto al riguardo ha dichiarato a DAZN: “Oggi non è un giorno per parlare di mercato. Siamo a lavoro con l’entourage del calciatore per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti”. Sulle tracce dell’olandese si registra la presenza della Juventus che potrebbe perdere Cuadrado nel prossimo futuro.

Calciomercato Roma news, rinnovare il contratto di Smalling

Detto della possibile partenza di Karsdorp, la Roma non vuole invece privarsi di un altro giocatore in fase di calciomercato, ovvero Chris Smalling. Il trentatreenne inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2023, e quindi al termine della stagione in corso, ma lo stesso Tiago Pinto ha sottolineato la volontà di prolungargli il contratto spiegando: “Oggi è titolare, vedete quanto sia determinante. La voglia di continuare c’è sia da parte nostra che del calciatore”.











