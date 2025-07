Calciomercato Roma News: tre nomi per l'esterno di destra, ma quello del brasiliano del Flamengo è in pole position assoluta (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, WESLEY SI AVVICINA

Il calciomercato Roma si è messa al lavoro per trovare un esterno destro adatto al gioco di Gian Piero Gasperini. Il nome che più di tutti sta tenendo banco nel mondo giallorosso è Wesley del Flamengo, classe 2003.

Il brasiliano ha convinto a pieno tutti, da Gasperini ai Friedkin, dunque ora partirà l’assalto definivo con un’offerta da ben 25 milioni di euro sul piatto. Anche un altro ex giallorosso come Gerson ha consigliato a Wesley di trasferirsi nella Capitale.

La cifra chiesta dai rossoneri brasiliani è in realtà di 30 milioni di euro, ma la distanza potrebbe essere colmata dalla volontà del giocatore di accasarsi alla Roma. In ogni caso, Wesley rappresenta la priorità del club giallorosso.

CALCIOMERCATO ROMA, DUE NOMI SE SALTA WESLEY

Il calciomercato Roma però vuole tutelarsi. Anche se la situazione è favorevole, sia per la cifra offerta vicina alla richiesta sia per la volontà del giocatore, i giallorossi hanno già segnato due nomi come possibili alternative.

Rayan sta stupendo tutti in Brasile con la maglia del Vasco Da Gama. Il classe 2006 vale già 15 milioni di euro e sarebbe un investimento importante a lungo termine, anche se i giallorossi dovranno stare attenti alla concorrenza.

L’altro nome è Marc Pubill dell’Almeria, terzino spagnolo che gode dell’interessamento di Milan e Barcellona, che avrebbe in mente un anno di prestito al Real. Il club spagnolo ha fissato il prezzo a 15 milioni che però potrebbe salire.