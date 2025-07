Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Fabio Silva e Paixao nel mirino 25 luglio 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAIXAO E FABIO SILVA NEL MIRINO

Il calciomercato Roma continua a lavorare all’organico che verrà sarà agli ordini del Gasp per la stagione 2025/2026. Nello specifico, i dirigenti starebbero lavorando all’acquisto di altri due attaccanti dopo essersi aggiudicati Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion. La cessione di Eldor Shomurodov e quella sempre più probabile di Ola Solbakken fanno riflettere sul numero di giocatori da avere a disposizione durante l’annata calcistica.

Dovendo affrontare diverse competizioni importanti tra Italia ed Europa, la Roma non può permettersi di rimanere con gli uomini contati se vuole pensare di poter puntare ai traguardi più prestigiosi. Per questa ragione i giallorossi starebbero prendendo contatto per provare ad aggiudicarsi Fabio Silva, portoghese di proprietà del Wolverhampton. In Inghilterra, però il lusitano non sembra aver sfondato, avendo infatti vissuto già due avventure in prestito dal 2004 allontanandosi dagli arancioneri.

Il ventitrenne, dopo la parentesi con i Rangers di Glasgow, nel 2024/2025 ha giocato a titolo temporaneo in Spagna con il Las Palmas riuscendo a siglare dieci reti, oltre a tre assist, in ventiquattro presenze collezionate nella Liga. Pur senza evitare la retrocessione coi gialloblu, Fabio Silva ha saputo distinguersi mettendosi in mostra tramite le prestazioni offerte sul terreno di gioco.

Un altro elemento che potrebbe fare al caso della Roma è invece Igor Paixao, sotto contratto con il Feyenoord. Cercato con una certa insistenza dal Leeds United, il cartellino del ventitrenne viene valutato non meno di 30 milioni di euro dai biancorossi che sembravano essere vicini a chiuderne il trasferimento all’Olympique di Marsiglia. La società guidata in panchina da De Zerbi sta però tardando a completare l’operazione lasciando quindi margine per l’inserimento di altri club.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, E’ FATTA PER WESLEY

Nel frattempo sembra ormai in via di definizione un’altra operazione in entrata per il calciomercato Roma. Nelle ultime settimane si è infatti parlato molto dell’interesse dei capitolini nei confronti di Wesley e adesso il terzino sembra essere davvero ad un passo dall’essere acquistato dalla Roma. Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la società dei Friedkin avrebbe proseguito nella notte la trattativa per il brasiliano del Flamengo adesso che i rossoneri stanno acquistando Emerson Royal dal Milan.

Quando il ventiseienne ex Tottenham sarà arrivato a Rio de Janeiro per firmare il suo nuovo contratto diventando così il sostituto del connazionale, allora Wesley potrà appunto recarsi ufficialmente nella Capitale per svolgere le visite mediche e mettere a sua volta il proprio nome nero su bianco sui documenti che lo legheranno al club della Serie A. Il costo dell’operazione è quello emerso nei giorni scorsi, ovvero di 25 milioni di euro più altri cinque di bonus.