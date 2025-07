Il calciomercato Roma aspetta Wesley che arriverà in prestito. Eldor Shomurodov verso la cessione a titolo defintivo

Calciomercato Roma News: Eldor Shomurodov cessione per il bilancio

I giallorossi sono una delle squadre che cercherà di cambiare il più possibile per la prossima stagione visto l’arrivo di un nuovo tecnico con idee diverse e che propone un gioco molto offensivo basato sull’aggressione alta e la circolazione veloce del pallone. Il calciomercato Roma però rischia di avere alcune limitazioni e di dover pagare una multa se non riesce a recuperare una cifra di 13 milioni di plusvalenza per rientrare nei parametri del fair play finanziario, per questo infatti Massara è molto attivo nelle operazioni in uscita per poi cercare di portare a casa i giocatori più giusti per Gasperini.

Una delle cessioni che la Roma sta cercando di completare a tutti i costi è quella di Eldor Shomurodov che nonostante sia l’unico attaccante di riserva di Dovbyk presente in rosa non rientra nei piani dell’allenatore e può essere una cessione abbastanza remunerativa pur non essendo pesante per la squadra. L’attaccante uzbeko ha diverse pretendenti ma l’unica che sembra disposta a mettere sul piatto i 5 milioni chiesti da Massara è l’Istanbul Basaksehir, club turco che la prossima stagione parteciperà alla Conference League e a cui manca un vero e proprio attaccante.

Calciomercato Roma News: Wesley operazione in sinergia con l’Everton

La grande operazione del calciomercato Roma che invece verrà conclusa non appena possibile è l’arrivo di un nuovo esterno per la fascia destra, capace di unire un’importante spinta in fase offensiva ad una presenza anche in fase di attesa degli avversari. Si tratta del ventunenne brasiliano Wesley che con il Flamengo si è messo in mostra nel Mondiale per Club, il suo arrivo in giallorosso sarà attraverso il prestito ma non dai rossoneri di Rio ma dall’Everton, club gestito dai Friedkin e che pagherà la cifra richiesta dai brasiliani paro a 30 milioni per portarlo in Europa.

Un’altra operazione che che il calciomercato Roma per concludere è poi quella per la cessione di un giovane della Primavera da cui riusciranno a portare a casa una cifra tra i 5 e gli 8 milioni, importantissima ai fini del bilancio e che permetterà ai giallorossi di poter fare operazioni in entrata senza alcun problema. Il ragazzo è Luigi Cherubini che a meno di clamorosi cambi dell’ultimo momento dovrebbe legarsi al Sassuolo in un’operazione simile a quella che Carnevali fece due stagioni fa quando acquistò Volpato per 8 milioni dal settore giovanile della Roma.