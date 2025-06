Calciomercato Roma News: tentativo per il terzino offensivo del Flamengo. Si lavora per il rinnovo di Svilar in porta (21 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO SULLA DIFESA

Il calciomercato Roma mette nel mirino diversi nomi per tutti i ruoli del campo. L’arrivo di Gian Piero Gasperini ha naturalmente aperto diverse porte a quello che potrebbe essere il destino di diversi calciatori, chi in entrata e chi inevitabilmente in uscita.

Partiamo dalla difesa dove Gasperini rincorre un profilo che già ai tempi dell’Atalanta aveva provato a portare in Italia ovvero Wesley. Autore tra l’altro di un’ottima partita contro il Chelsea al Mondiale per Club, il giocatore del Flamengo è pronto al grande salto in Europa.

I giallorossi però dovranno affrettarsi sia per evitare che il prezzo lieviti troppo sia perché anche la Juventus, in cerca di esterni difensivi, potrebbe decidere di lanciare il guanto di sfida ai giallorossi e fare la prima grande offerta al club attualmente capolista in Brasile.

Sempre restando a parlare del reparto arretrato passando però a Lucumí. Il colombiano del Bologna ha una clausola rescissoria di 28 milioni che però scade il 10 luglio dunque la società capitolina dovrà decidere se assicurarsi il giocatore tramite clausola o sperare in un abbassamento del prezzo una volta scaduta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA BØVING PER L’ATTACCO

Il calciomercato Roma segue diverse piste anche in attacco. Nikola Krstovic, centravanti del Lecce, è sempre nei pensieri dei giallorossi, anche se il Leeds United in Inghilterra ha messo sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni che potrebbe far tentennare il club pugliese.

L’alternativa costa 8 milioni e arrivo dall’Austria, precisamente dallo Sturm Graz. Stiamo parlando di William Bøving, centravanti classe 2003 che fin qui ha siglato una rete nel campionato Europeo Under 21 con la Danimarca, con cui ha strappato il pass per i quarti di finale.

In porta si seguirà la politica del rinnovo. Il nuovo direttore sportivo Frederic Massara prima blinderà Mile Svilar e successivamente metterà sotto contratto Slim Bouaskar, classe 2009 prossimo ai 16 anni e dunque al professionismo.