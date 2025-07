Calciomercato Roma News: Nick Woltemade sembra avviato verso il Bayern Monaco, da cui però potrebbe arrivare un giovanissimo attaccante.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: WOLTEMADE, PORTE CHIUSE

In questi giorni il calciomercato Roma è impegnato soprattutto nella ricerca di due profili: un difensore centrale e un attaccante, in questo secondo caso si tratta di trovare un elemento che si possa alternare ad Artem Dovybk, sgravando l’ucraino di almeno una parte del peso offensivo.

I nomi sul piatto ci sono, ma le trattative sono complicate; abbiamo detto di Giorgi Mikautadze, che certamente lascerà il Lione dopo la retrocessione d’ufficio in Ligue 2, mentre già tempo fa scrivevamo di come la Roma avesse messo gli occhi su Nick Woltemade, gioiellino tedesco che ha giocato gli Europei Under 21.

Con la Germania Woltemade ha brillato: ha raggiunto la finale, poi persa contro l’Inghilterra, e ha vinto il titolo di capocannoniere con 6 gol, mostrando di essere un lusso per la categoria.

Del resto è già stato protagonista di un’ottima stagione con la maglia dello Stoccarda, e ha attirato parecchi interessi: con il torneo continentale giocato da star ha chiaramente complicato i piani della Roma, ma soprattutto dalla Germania è filtrata la notizia secondo cui Woltemade avrebbe già un accordo con il Bayern Monaco, che sarebbe pronto a metterlo sotto contratto.

In attesa di eventuali conferme, possiamo dire che la pista che porta all’attaccante dello Stoccarda sembra essersi raffreddata, e dunque il calciomercato Roma valuta ora altre soluzioni per l’attacco.

UN GIOVANISSIMO NEL MIRINO, NUOVA PISTA PER IL CALCIOMERCATO ROMA

Una pista che per esempio il calciomercato Roma potrebbe perseguire è anche abbastanza ovvia, se così possiamo dire: se il Bayern Monaco chiuderà per Woltemade avrà magari bisogno di sfoltire la rosa. Ci sono due elementi in possibile uscita: uno è Bryan Zaragoza, spagnolo del 2001 che è appena rientrato dal prestito all’Osasuna, ma è un giocatore dalle caratteristiche diverse perché è un esterno che può fare il trequartista, qui comunque dobbiamo dire che per il modo di intendere il calcio di Gian Piero Gasperini potrebbe anche disimpegnarsi come centravanti tattico, o comunque giocare alle spalle di una prima punta.

Per il calciomercato Roma Il secondo nome valutato è Jonah Kusi-Asare, nato nel 2007 e giusto domani compie 18 anni, svedese di origine ghanese che l’anno scorso ha giocato nella seconda squadra del Bayern e che è aggregato alla rosa del Mondiale per Club, anche se Vincent Kompany non l’ha ancora utilizzato.

Ha esordito con la Svezia Under 17 a 16 anni in maniera devastante: tripletta nel 3-2 alla Moldavia per le qualificazioni agli Europei. A dire il vero poi nelle altre sei partite non ha più segnato, ma resta un attaccante che potrebbe avere una grande crescita: il Bayern Monaco lo valuta 2,5 milioni di euro e difficilmente lo terrà in rosa per la prossima stagione, che il calciomercato Roma possa farci un pensiero?