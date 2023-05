Calciomercato Roma News/ Xhaka verso il Bayer Leverkusen, si valuta anche Wendel

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: OCCHI SU WENDEL

In questo momento il calciomercato Roma è concentrato sul centrocampo. Dopo aver chiuso il colpo Houssem Aouar, le manovre della società giallorossa investono ancora la zona mediana: salvo colpi di scena, i tre confermati rispetto a questa stagione saranno Bryan Cristante, Nemanja Matic e Edoardo Bove, ma con la possibilità di andare a giocare in Champions League è chiaro che la Roma cerchi una rosa più ampia, soprattutto nel settore nevralgico. Qualche nome lo abbiamo già fatto, ma ne sarebbe spuntato un altro: quello di Marcus Wendel Valle da Silva, semplicemente noto come Wendel.

Classe ’97, è un brasiliano che gioca nello Zenit San Pietroburgo: dopo due anni e mezzo allo Sporting Lisbona (tre trofei) si è trasferito in Russia e per tre stagioni consecutive ha vinto il campionato. Gioca come centrale ed è abile soprattutto nell’interdizione, quindi di fatto schierabile al fianco di Cristante e in sostituzione di Matic, potendo anche aumentare la pericolosità nel tiro da fuori. Nella rosa della Roma, numericamente, Wendel prenderebbe il posto di Mady Camara (destinato a tornare in Grecia) avendo anche caratteristiche simili.

XHAKA LONTANO, TUTTO SU TIELEMANS

Altre manovre del calciomercato Roma che riguardano il centrocampo vertono su Granit Xhaka: lo svizzero, capitano dell’Arsenal che quest’anno ha sfiorato la Premier League, era già stato ad un passo dalla Roma in passato (era l’estate degli Europei) e dunque piace parecchio a José Mourinho che anche oggi lo allenerebbe volentieri. Il problema è che Xhaka sembra destinato altrove: negli ultimi giorni infatti si è fatto forte il pressing del Bayer Leverkusen, il centrocampista della nazionale rossocrociata tornerebbe volentieri in Bundesliga e dunque ancora una volta la Roma dovrebbe essere beffata in questa trattativa di calciomercato.

Anche per questo sono in aumento le quotazioni di Youri Tielemans: ne abbiamo parlato ieri, il belga è in scadenza di contratto con il Leicester e in questo momento la Roma sta cercando soprattutto parametri zero. Qui, dipenderà da Georginio Wijnaldum: l’olandese può restare in giallorosso solo se il Psg dovesse fare un forte sconto sul cartellino, se non azzerarne addirittura il prezzo, e il calciatore si riducesse l’ingaggio. Attualmente Wijnlaudm percepisce 8 milioni; Tielemans ne guadagnerebbe 3, da questo punto di vista dunque bisognerebbe trovare una quadratura del cerchio non esattamente immediata.











