CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SEI MILIONI INCASSATI

Il calciomercato Roma sta gestendo varie situazioni relative alle cessioni. La prima è quella di Nicola Zalewski, che però si può considerare una semplice presa di coscienza poiché era tutto nelle mani dell’Inter, squadra che deteneva il riscatto del calciatore a 6 milioni.

Un addio dunque ufficializzato per un calciatore tanto criticato a Roma, forse fin troppo, ma che si è dimostrato in questi mesi di prestito un giocatore parecchio duttile e abile nel dribbling, elemento che è da tanto tempo manca ai meneghini.

Anche per questo l’Inter ha optato per il riscatto e Cristian Chivu sarà pronto a accoglierlo a partire dai primi allenamenti, con l’italo-polacco che si giocherà ulteriormente le sue carte a partire dalla partecipazione al Mondiale per Club.

In tutto ciò la Roma perde un calciatore che ha fatto parte a lungo delle trafile giallorosse, iniziando in Primavera da trequartista e passando con Mourinho allenatore ad essere un esterno a tutta fascia, ruolo che ha mantenuto anche negli anni successivi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES IN ARGENTINA

Il calciomercato Roma si appresta a salutare altri due giocatori oltre a Zalewski. Infatti Paredes è vicino ad un trasferimento di cui si parla da svariato tempo, ma che per un motivo o per l’altro veniva sempre rimandato alla finestra di mercato successiva.

Stavolta invece sembra essere quasi chiuso l’accordo per cui l’ex Juventus e Paris Saint Germain passerà al Boca, tornando così nella amata Argentina da campione del mondo. Un rientro in Patria che come detto era solo questione di tempo.

Nelsson invece è un difensore che non ha lasciato traccia di sé in quel di Roma, tanto da essere ceduto in prestito al Galatasaray. Il difensore sembra pronto a lasciare i giallorossi ma non l’Italia dato che su di lui c’è forte il Verona, orfana di Coppola passato al Brighton.