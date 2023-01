CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Zaniolo potrebbe partire, Carnevali: “Frattesi resta qui”

Calciomercato Roma news, Carnevali parla di Davide Frattesi

La Roma è sempre attiva in fase di calciomercato in cerca di elementi utili per potenziare l’organico a disposizione di mister Mourinho. Un profilo seguito con grande interesse dai giallorossi sin dalla scorsa estate è quello di Davide Frattesi, di proprietà del Sassuolo che non aveva voluto lasciarlo partire. Interpellato da Sky Sport prima della sfida poi persa in casa contro la Lazio, l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha ribadito la volontà di trattenere il centrocampista almeno fino al termine della stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Olympique Lione su Karsdorp, l'Arsenal pensa a Tammy Abraham

Il dirigente ha dichiarato: “Gennaio è un mese lungo. Oltre a Frattesi ci sono altri giocatori con delle richieste. Il nostro desiderio è quello di mantenere la squadra sino al termine della stagione come abbiamo sempre fatto. Valutiamo anche il giocatore: cercheremo di trovare le soluzioni migliori, cosa che ora non è così facile. L’obiettivo comunque è quello di trattenere i giocatori più importanti fino alla fine della stagione. Siamo convinti di avere una buona squadra con giocatori importanti. Stiamo pensando più alle uscite che alle entrate, ma soprattutto è importante fare punti adesso”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Stallo per Smalling, ufficiale: Villar torna al Getafe

Calciomercato Roma news, Zaniolo potrebbe salutare già a gennaio

Il calciomercato può sempre regalare qulche sorpresa ed in questo senso si colloca l’indiscrezione riguardante il possibile addio di Nicolò Zaniolo già entro la fine di questo mese di gennaio. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, sulle tracce dell’azzurro, valutato 25 milioni di euro più 5 di bonus, ci sarebbero tre squadre della Premier League ovvero il Tottenham, il Nottingham Forest ed il West Ham mentre sarebbe al momento più defilato il Newcastle.

Calciomercato Roma news, il commento del tecnico Mourinho

Nel post partita della sfida vinta all’Olimpico contro la Fiorentina anche l’allenatore José Mourinho ha avuto modo di parlare del calciomercato della Roma spiegando: “Non mi aspetto che arrivi nessuno. Il direttore è stato onesto dicendo cose che di solito ad un allenatore non piace sentire. Tutti i tecnici vorrebbero sapere di avere tanti soldi da investire per fare una squadra incredibile. Ho avuto situazioni così in club praticamente senza limiti, ma questo non è il nostro profilo”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Nuovo incontro per Smalling, tre opzioni per la porta

© RIPRODUZIONE RISERVATA