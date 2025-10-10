Il calciomercato Roma si muove già per gennaio in attacco, Joshua Zirkzee l'idea in aggiunta mentre Paulo Dybala potrebbe lasciare

Calciomercato Roma News: Paulo Dybala spinto verso il ritorno in Argentina

La stagione dei giallorossi e del loro nuovo allenatore Gian Piero Gasperini è iniziata nel migliore dei modi con risultati che forse non era aspettati neanche dai tifosi più accaniti, il primo posto e le 5 vittorie dimostrano che il nuovo assetto tattico e la formazione titolare possono competere con tutti.

Rimane però il dubbio che alla lunga la doppia competizione possa stancare gli undici titolari e che il tecnico non abbia alternative di livello, per questo il calciomercato Roma sta già provando a portarsi avanti per aggiungere nella sessione invernale giocatori che diano delle vere alternative.

Con obiettivi in entrata ci sono anche situazioni da valutare in uscita e la più calda in questo momento sembrerebbe essere quella di Paulo Dybala, l’argentino ha già avuto diversi problemi fisici e anche quando è stato a disposizione non è mai stato una prima scelta di Gasperini che gli ha preferito Soulé, El Shaarawy e Pellegrini.

L’ex Juventus poi è in scadenza e le distanze con la società per il rinnovo sembrano essere troppo grandi, per questo potrebbe esserci un suo ritorno in Argentina dove ormai da diverse stagioni è corteggiato dal Boca Juniors e l’ex compagno Leandro Paredes.

Calciomercato Roma News: Joshua Zirkzee un terzo attaccante per Gasperini

La zona di campo dove il calciomercato Roma sembra volersi concentrare è l’attacco dove Ferguson e Dovbyk non riescono a dare sicurezza al tecnico ex Atalanta e a dare la certezza di un numero importante di gol fondamentali per lottare per impegni importanti in tutte le competizioni.

L’idea è quindi quella di prendere una terza punta questa volta però con la formula del prestito secco fino a fine stagione e il nome scelto sembrerebbe essere quello di Joshua Zirkzee, ventiquattrenne olandese del Manchester United che da quando ha lasciato il Bologna sembra essersi perso.

Il prestito alla Roma gli permetterebbe di tornare a giocare in un campionato che conosce bene e dove ha giocato la sua migliore stagione, con un gioco che lo metterebbe al centro e che potrebbe sfruttare al meglio le sue caratteristiche, oltre che cambiare aria da quella di Manchester dove nessun giocatore riesce a brillare.

I red devils preferirebbero ottenere la garanzia di un riscatto da parte dei giallorossi ma se anche il calciatore dovesse spingere per lasciare l’Inghilterra e approdare a Roma una soluzione potrebbe essere trovata tra un prestito secco o un riscatto ma a cifre nettamente inferiori.